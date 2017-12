Insólito reproche de Máximo por agresión a Lousteau: "Nunca tuve la suerte de tanta solidaridad"

El día después a la reprochable agresión que sufrió Martín Lousteau a metros del Congreso se convirtió en uno de los temas de la sesión especial de este jueves en Diputados. Si bien este miércoles el arco político en pleno respaldó al exembajador en Estados Unidos, un diputado nacional pidió la palabra en la sesión de este jueves para lanzar un insólito reproche.



El diputado Máximo Kirhcner comentó que "nunca" tuvo "la suerte de tanta solidaridad" como su colega Lousteau. "Me tocó pasar cacerolazos violentísimos adentro de la quinta de Olivos, ver cómo festejaban la muerte de Néstor (Kirchner), o que en la televisión dudaran de si el hombre estaba en el cajón o no y nunca tuve la suerte de tanta solidaridad", indicó el diputado, en referencia al legislador de Evolución Radical.



"Mi hermana está en una causa y dice que arrancó una asociación ilícita el 27 de octubre de 2010, el día que murió el padre y sin embargo damos la cara todos los días y no andamos llorando por todos los lugares", subrayó.



Además cuestionó al presidente Mauricio Macri, por decir que "estaba bien que Milagro Sala estuviera presa porque había mucha gente que pensaba que debía estar presa". "Sería bueno, entonces, que como mucha gente dice que la reforma previsional es mala, la vete", ironizó.



"El error es cuando se personaliza, se despolitiza, y eso está siendo un gran negocio para el Gobierno, porque no puede discutir la idea y personaliza", consideró el líder de la agrupación La Cámpora.