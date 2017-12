Para privados, el crecimiento de la economía en 2018 estará por debajo de la expectativa oficial

El último informe de avance de la actividad económica que difundió el miércoles el INDEC da cuenta de un crecimiento en el tercer trimestre de 4,2% contra igual período de 2016 y de un alza del 2,5% en los primeros nueve meses del año en la misma comparación. De esa manera, el Gobierno se acerca a su pronóstico de que la economía cerrará con una expansión de 3% en 2017.



En tanto, las expectativas oficiales de crecimiento para el 2018 son del 3,5%, de acuerdo a datos del Presupuesto que el Ejecutivo envió al Congreso. No obstante, tanto para consultores privados consultados por ámbito.com como para organismos internacionales, la proyección de expansión económica estará entre 1,5% y 3,5% (en la mayoría de los casos por debajo de la proyección oficial).



Para Martín Vauthier, integrante del equipo económico del Estudio Bein, la economía crecerá un 2,1% el próximo año, apalancada por el crédito al sector privado.



"A pesar del arrastre positivo que te deja 2017, en la zona de 1,4%, cuando uno suma el efecto del ajuste fiscal, la suba de tarifas y la reforma previsional junto con la señal de tasa de interés del Banco Central para bajar la inflación, no vemos un crecimiento nítido del lado del ingreso disponible por parte de las familias", remarcó.



No obstante, aclaró: "Sí vemos que el crédito al sector privado en pesos va a compensar parte de eso, aunque tampoco vemos que se expanda como lo vino haciendo en estos últimos meses".



Asimismo, sostuvo que el BCRA va a mantener la tasa de interés para bajar la inflación en un contexto en el que considera que la entidad monetaria y el Gobierno "van a estar alineados para tener una paritaria entre la meta de inflación y la inercia que dejó 2017".



"Si bien el crédito va a amortiguar el golpe en el bolsillo que vas a tener por el lado del aumento de las tarifas y la menor suba del ingreso disponible que van a tener los jubilados y los beneficiarios de la AUH por la reforma previsional, no vemos que lo compense del todo", afirmó.







Agregó que "el escenario está abierto" y que si la coordinación entre el BCRA y la política fiscal da espacio para que los bancos puedan financiar un mayor aumento del crédito, "entonces nos estaríamos acercando un poco más a la meta oficial del 3,5%".



"En definitiva, el ' partido ' del crecimiento lo define cuánto los bancos puedan expandir el crédito", analizó.



Por debajo de esa línea de expectativa de crecimiento de la economía se ubica la de la consultora PxQ dirigida por Emmanuel Álvarez Agis, que contempló en su último informe una expansión por debajo del 2%.



Esa proyección se da en un marco donde la dinámica del PIB de 2017 dejará un efecto de 1,2% sobre 2018, señala al tiempo que añade que "el ajuste previsto en subsidios (luz, gas, agua y transporte) restará 0,7% del PIB en materia de consumo, lo que se suma al 1,4% del recorte de prestaciones sociales".



Similar fue la estimación del director del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO), Andrés Asiain, quien proyectó un crecimiento de 1,5% como techo.



Por su parte, Fausto Spotorno, director del Centro de Estudios Económicos Orlando J. Ferreres informó que la expectativa de crecimiento económico para 2018 es de 2,5% y subrayó que "no se puede esperar un crecimiento más alto que el de este año porque ya no hay un efecto rebote de la economía".



"La expansión de 2018 debe ser genuina y basada en inversión y productividad", consideró. En ese sentido, dijo que como la inversión "viene creciendo fuerte", habrá "un crecimiento económico claro".



La misma estimación es la que realizó la consultora Ecolatina con una cálculo de 2,5% mientras que el director de Analytica, Rodrigo Álvarez ponderó un piso del 3%.

En cambio, para Camilo Tiscornia, presidente de C&T Asesores, la expansión económica va a estar en torno al 3,3%. "Tenés a favor el arrastre estadístico de poco más de un punto de crecimiento. Algo que no tuviste este año y sí lo vas a tener el año que viene", destacó.



"La inversión creo que va a ser un componente que va a seguir creciendo por encima del promedio como lo hizo este año. No tanto en obra pública. No es que no va a estar pero el Gobierno el año que viene en el Presupuesto no tiene un aumento tan grande. Se juega más a que se desarrollen estas inversiones público-privadas (PPP)", detalló.



"El gran motor del crecimiento debería ser la inversión privada y el consumo siguiendo un poco la tendencia", amplió.



Para el titular de Libertad y Progreso, Aldo Abram, el crecimiento va a estar en 3,5% "siempre y cuando el contexto internacional se mantenga como hasta ahora y no haya una crisis".



"La gran duda es en qué medida puede haber una crisis que conlleve un cierre al financiamiento. El resultado electoral, que le dio un apoyo al Gobierno y por otro lado las reformas estructurales y el impulso de las inversiones, deberían mover la economía hacia adelante", señaló.



• FMI y CEPAL



El Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló en su informe "Perspectivas de la Economía Mundial de 2017" que "en Argentina, las proyecciones indican que el crecimiento repuntará a 2,5% en 2017 tras la recesión del año pasado" y que se prevé que el mismo se mantenga en torno a 2,5% en 2018 ya que "la demanda interna privada continuará mejorando poco a poco en el contexto de una política macroeconómica restrictiva (con las tasas de interés real elevadas necesarias para el proceso desinflacionario y el comienzo de la consolidación fiscal)".



Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentó en Santiago de Chile su Balance Preliminar de la Economía Regional que recoge que la economía argentina crecerá un 2,9% en 2017 y un 3% en 2018, tras caer un 2,2% el pasado año.