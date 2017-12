En la última sesión del año, la Cámara de Diputados avaló los proyectos promovidos desde la Casa Rosada que apuntan mejorar la distribución de los recursos entre la Nación y las provincias, y a que las distintas jurisdicciones se comprometan a una administración responsable de las cuentas públicas.



Por un lado, durante la madrugada del viernes los diputados convirtieron en ley el proyecto de Consenso Fiscal, acordado previamente con 23 de los 24 gobernadores en el marco de un acuerdo fiscal que, entre otros puntos, termina con la litigiosidad entre Nación y las provincias por disputas en materia tributaria.



Tras un debate maratónico se llevó a cabo la votación, la cual culminó con 145 votos positivos, 53 negativos y 20 abstenciones: Cambiemos se granjeó el apoyo de Argentina Federal, en tanto que el Frente Renovador se abstuvo, y el Frente para la Victoria-PJ se opuso (con la excepción de la sanjuanina Sandra Castro y la tucumana Mirta Soraire, quienes votaron por la positiva).



El aspecto medular del acuerdo firmado firmado el 16 de noviembre pasado compromete a las provincias del Interior a desistir de los juicios contra el Estado nacional por 340.000 millones de pesos, en tanto que la provincia de Buenos Aires desiste del juicio ante la Corte Suprema por el llamado "Fondo del Conurbano", por un total de 400.000 millones de pesos.



A cambio, el Estado nacional compensará al Gobierno de María Eugenia Vidal con 40.000 millones de pesos en 2018 y 65.000 millones en 2019, y además se compromete a eliminar el artículo 104 de la ley de Ganancias, que en la práctica congeló los recursos que se coparticipaban a la provincia de Buenos Aires por ese tributo.



La recompensa para los gobiernos del resto de las provincias por desistir de los juicios será un bono a 10 años por 80.000 millones de pesos.



Otro punto del llamado "Pacto Fiscal", además del apoyo a la ya aprobada reforma previsional, tenían que ver con el compromiso de las provincias para bajar "impuestos distorsivos", como Ingresos Brutos y Sellos, por 1,5% del PBI en los próximos cinco años.



Austeridad



La Cámara de Diputados también convirtió esta madrugada en ley el proyecto de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, que establece pautas de austeridad para que las provincias mantengan constante el gasto público, en sintonía con la evolución de la inflación.



En el marco de una sesión que se extendió por más de 16 horas, y que también incluyó la aprobación de otras leyes como la del Presupuesto 2018 y la de "Consenso Fiscal", el proyecto de Responsabilidad Fiscal cosechó 159 votos afirmativos, 55 negativos y tres abstenciones.



Para la aprobación, el oficialismo contó con la ayuda de Argentina Federal, mientras que el Frente Renovador votó dividido y el Frente para la Victoria se opuso, con la excepción de la diputada sanjuanina Sandra Daniel Castro y el formoseño Gustavo Fernández Patri.



El objetivo principal de la iniciativa es garantizar la solvencia fiscal de las cuentas públicas nacionales y provinciales en línea con la reducción del déficit que plantea la Casa Rosada al 3,2% del PBI en 2018 (como lo expresa el proyecto de Presupuesto) al 2,2% en 2019.



Entre el paquete de medidas, se estableció que el nivel de endeudamiento de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires no supere en ningún ejercicio fiscal el 15% de los recursos corrientes netos de transferencias por coparticipación a municipios.



Se fijó además que, en caso de incumplimiento, no puedan acceder a un nuevo endeudamiento, excepto que constituya un refinanciamiento del existente.



Por otra parte, el Gobierno nacional, los gobiernos provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires se comprometen a no incrementar la relación de cargos ocupados en el Sector Público (en planta permanente, temporaria y contratada) existente al 31 de diciembre de 2017, respecto a la población proyectada por el INDEC para cada jurisdicción.