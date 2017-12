En plaza recalentada, el dólar saltó en la semana casi 50 centavos al récord de $ 18,34 (su mayor alza en 5 meses)

La demanda de bancos, inversores y empresas recalentó el mercado cambiario sobre el final de este 2017. Tal es así que el dólar se disparó 49 centavos hasta el récord de $ 18,34 esta semana, su mayor suba en cinco meses.



El billete -que subió once centavos este viernes y anotó su séptima alza consecutiva en casas de cambio y agencias de la city porteña según el promedio que realizó ámbito.com- registró su mayor avance semanal desde el 21 de julio, cuando había subido 51 centavos.



Fue en línea con el Mercado Único y Libre de Cambios, donde la divisa se disparó 57 centavos y medio en los últimos cinco días hasta los $ 18,11, un nivel nunca visto, luego de trepar once centavos en esta última rueda, en medio de una escasa oferta de divisas y una demanda creciente de bancos, empresas e inversores.



El tipo de cambio está traccionado por una mayor demanda de bancos, empresas e inversores ante la posibilidad de que el Banco Central inicie una baja gradual de las tasas de interés a partir de enero, a lo que se suman las órdenes de compra por cobertura de posiciones y para atender obligaciones con el exterior ante la proximidad de fin de mes. A su vez, se incrementó el apetito por la divisa para gastos relacionados con turismo.



Durante esta rueda, los mínimos se anotaron con la primera operación pactada, en los $ 17,98, apenas medio centavo arriba del final previo. Pero los pedidos de compra se instalaron inmediatamente y fueron forzando subas que hicieron que el tipo de cambio superara con facilidad la barrera de los $ 18. La presión de la demanda se mantuvo constante a lo largo de toda la jornada y al acentuarse en el último tramo del día hizo que el dólar alcanzara máximos.



El analista Gustavo Quintana aseguró que "el rearme de posiciones y las necesidades de cobertura tuvieron pleno impacto en la cotización del dólar que corrige su valor alejándose de los niveles más bajos del año".



En el mercado secundario, las Lebac quedaron estables siendo la tasa de la más corta a 26 días de 28,7% TNA, y la más larga a 271 días se operaba al 28,7% TNA. El volumen operado ascendió a u$s 776 millones de dólares.



En tanto, el dólar blue trepó 38 centavos a $ 18,47 en la semana tras avanzar 24 centavos este viernes a su mayor valor en cuatro meses según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" sumó nueve centavos a $ 18,06.



En el mercado de futuros Rofex, donde se negociaron u$s 1.161 millones, el plazo más operado fue fin de mes a $ 18,14 con una tasa de 15,7% TNA y el más largo fue mayo, que cerró a $ 19,92 con una tasa del 23,4%.



Por último, las reservas del Banco Central aumentaron u$s 190 millones hasta el nuevo récord de los u$s 56.415 millones.