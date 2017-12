Club del trueque: Veléz quiere a un jugador de San Lorenzo y propone un 2x1

El flamante entrenador de Vélez quiere contar la próxima temporada con Alexis Castro, joven volante de San Lorenzo que perdió su lugar entre los once titulares luego de comenzar la actual temporada siendo titular. Es por ello que la comisión directiva analiza opciones y no descarta proponerle a sus pares de Boedo hacer un trueque.



A mediados de este año, la cúpula de San Lorenzo se interesó por Nicolás Delgadillo, quien alternó entre titular y suplente el último año. Además, la dirigencia de Vélez analiza ofrecer los servicios de Fabricio Alvarenga, para formar un combo que seduzca a los de Boedo.



Ambas dirigencias están abocadas a la búsqueda de refuerzos y una alternativa potable para no erogar mucho dinero sería un trueque. Además, en este caso los dos clubes estarían apostando por futbolistas que prometen, pero que no terminan de estabilizarse como titulares. ¿Se dará?