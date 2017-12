Organizaciones de derechos humanos nucleadas en el espacio Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ) denunciaron la desaparición de un militante del movimiento Barrios de Pie durante una marcha del Obelisco al Congreso contra la reforma previsional.



Se trata de Leonardo Chávez, de 38 años, de quien aseguraron que "fue solo a la marcha en el Congreso el 13 de diciembre pasado". Según alertó su esposa Viviana Giménez, ese día se produjo el último contacto. "El último washapp me lo envió a las 19.19 cuando me dice que se iba a tomar el colectivo para Retiro para tomar el tren hasta mi casa en José León Suárez", detalló.



La movilización fue convocada el miércoles pasado por el denominado "triunvirato piquetero", constituido por Barrios de Pie, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), a los que se sumaron organizaciones sindicales de las CTA y la Corriente Federal de Trabajadores (CFT). Tras un acto en 9 de Julio y Avenida de Mayo, los manifestantes se trasladaron al Parlamento para montar una "vigilia" contra el proyecto ley. Finalmente esa protesta no se concretó, y la desconcentración del miércoles por la tarde terminó con corridas, detenciones e incidentes en la Plaza Dos Congresos. Al día siguiente, se realizó otra multitudinaria marcha donde se registraron nuevos choques violentos con gendarmes, por lo cual se decidió levantar la sesión.



La mujer dijo que se acercó hasta el Serpaj para pedir colaboración para hallar a su marido, que trabaja de cartonero. "Fuimos a comisarías y hospitales y no está en ningún lado", aseguró.



En este sentido, la esposa explicó que "Leonardo está con quimioterapia por un cáncer y, como tiene que tomar medicación, es importantísimo que aparezca rápido". Agregó que su esposo "tiene una leve pérdida de memoria" y sostuvo que "desapareció en ese contexto de represión y confusión". Si bien admitió que no tiene "certeza" sobre si fue detenido por fuerzas de seguridad en la movilización, Giménez dijo que "no aparece hace más de una semana".



"Se presentaron hábeas corpus, su tarjeta SUBE apareció en Ezeiza y su celular en La Matanza, lo buscamos con desesperación pero nosotros solos a pulmón no podemos, por eso pedimos el apoyo de todos", completó.



Del anuncio por la desaparición realizado en las oficinas del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), participaron miembros de la Coordinadora Argentina de Derechos Humanos (CADH), el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora , organizaciones del Encuentro Memoria Verdad y Justicia; de Barrios de Pie; la legisladora porteña del FIT Myriam Bregmam; representantes del Partido Obrero como Néstor Pitrola, Marcelo Ramal y Gabriel Solano y el secretario general de ATE, Hugo "Cachorro" Godoy, entre otros.







En ese marco, los dirigentes consideraron que el Gobierno nacional "suspendió de hecho las garantías constitucionales e implementó un verdadero Estado de excepción", al cuestionar el operativo policial montado el lunes último en los alrededores del Congreso, cuando la Cámara de Diputados debatía la luego sancionada reforma previsional.



"El Gobierno ha implementado un verdadero Estado de excepción. Lo hizo suspendiendo de hecho las garantías constitucionales sin declarar el estado de sitio", sostuvieron las organizaciones que integran el colectivo EMVJ en un escrito, donde también se repudió "la brutal represión" de las fuerzas de seguridad.