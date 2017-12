Legislatura porteña aprobó combo de fin de año en sesión extraordinaria

La Legislatura porteña convirtió en ley este viernes en una maratónica sesión, la última del año, 18 proyectos de ley pendientes del período ordinario, entre los que se destacan el traslado del Tiro Federal Argentino, la creación "Distrito Área Costera" y "Distrito Joven-Costanera Norte" y la extensión del régimen de inasistencias a adolescentes en situación de paternidad, entre otros proyectos.



Por 46 votos a favor y 12 en contra, se aprobó el traslado del Tiro Federal Argentino a un predio ganado al río que linda con el Parque de los Niños, para que en las tierras que ocupaba en Núñez se construya el denominado "Parque de la Innovación".



La norma prevé trasladar el Tiro Federal a un predio ganado a terrenos de la costa del Río de la Plata de unas 16 hectáreas, entre el Parque de los Niños y clubes náuticos, sobre la desembocadura del arroyo Medrano, también en Núñez.



"Con este emprendimiento buscamos proyectar a la Ciudad hacia el país y al mundo con un proyecto muy importante en el camino de mejorar la vida de los vecinos, generar más trabajo, mejorar el ambiente, tener más crecimiento y con ejes importantes como la presencia de pymes y nuevas tecnologías", dijo el legislador Andy Freire (Vamos Juntos).



Las nuevas instalaciones del Centro Deportivo de Tiro de la Ciudad serán construidas por el gobierno porteño y cedido su usufructo por 75 años a la Asociación Civil Tiro Federal Argentino, que a la vez mantendrá el uso por igual período de su histórica sede social, instalaciones y parque, en la intersección de las avenidas Del Libertador y Udaondo.



Una norma anterior desafectó del dominio público los terrenos que utiliza desde hace 150 años el Tiro Federal, que fueron divididos en tres polígonos: el primero de 3 hectáreas, donde funciona la sede histórica de esa asociación con parque, pileta y canchas de tenis; y otras dos parcelas de 13 hectáreas que se venderán para proyectos edilicios.



Lo obtenido de esa venta se utilizará para financiar el Parque de la Innovación, el Centro Metropolitano Audiovisual (CMA) y la urbanización de las villas 30 y 31, según se informó.



En tanto, con 40 votos a favor y 19 en contra, los legisladores aprobaron un proyecto de ley del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el que se crea un predio denominado "Distrito Área Costera" y "Distrito Joven-Costanera Norte" frente al Río de la Plata con miras a poner en marcha un espacio dedicado al esparcimiento de la juventud y familias.



Entre otros detalles, el proyecto establece la creación de un área que comprende la

franja costera del Río de la Plata -altura Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery- y conforma "una unidad de esparcimiento, polo gastronómico y turístico de escala metropolitana, con espacios verdes de uso público, de valor histórico-tradicional y ambiental".



Entre sus fundamentos destaca asimismo la creación del "Distrito Joven - Costanera Norte", con objetivos de nuevos lineamientos paisajísticos; propicia consolidar legalizaciones con nuevos recorridos, usos actuales y nuevos, además de recuperar parques, ramblas y paseos, contribuyendo a preservar el marco ecológico ambiental.



Además, "el objetivo es la creación de espacios de intercambio y comunicación entre distintos grupos etarios, dentro de los cuales los jóvenes y adultos jóvenes, son prioridad para el destino de este nuevo Distrito".



Entre los argumentos, se remarcó además que "en la actualidad, los espacios públicos del borde ribereño, carecen de calidad y sentido de unidad, por lo que creemos necesario el desarrollo de un plan que contemple el Área Costera del Río de la Plata en toda su extensión, aprovechando los espacios verdes que existen y mejorando su accesibilidad peatonal y las vías de transporte público".



Además, se sancionó una reforma a la ley vigente que regula el sistema de faltas justificadas de alumnas y alumnos que concurren a escuelas públicas y privadas de la Ciudad y subió de 5 a 30 días la cantidad de ausentes que podrán tener los varones en condición de paternidad, es decir, antes o después del parto.



La iniciativa fue aprobada por unanimidad en base a un proyecto presentado por la diputada de Suma+ Natalia Fidel para introducir cambios en la ley 709 que data del 2001 denominada "Régimen especial de inasistencias para alumnas embarazadas y alumnos en condición de paternidad que cursen en instituciones públicas o privadas" porteñas.



Asimismo, la norma sostenía un sistema diferencial para varones y mujeres dado que mientras las alumnas embarazadas accedían a un plazo máximo de inasistencias justificadas, continuas o fraccionadas, no computables a los fines de la reincorporación, de 45 días; los alumnos que acreditaban su paternidad contaban con 5 días.



Con la sanción parlamentaria, se eleva a 30 la cantidad de ausentes que podrán tener los alumnos varones padres y también se agregan 15 días en situaciones excepcionales para ambos padres, como embarazo riesgoso o nacimiento con discapacidad.



Indica que las faltas otorgadas podrán "ser utilizadas antes o después del parto, continuas o fraccionadas, no computables a los fines de la reincorporación".



Establece, también, que el régimen será aplicable a solicitud del alumno y alumna, quien debe presentar certificado médico que acredite el estado y período de gestación en caso de embarazo o partida de nacimiento del hijo o hija.



"Desde el 2002, la educación secundaria es obligatoria en la Ciudad. Cuando el Estado genera una obligación, también debe garantizar las condiciones para que los ciudadanos puedan cumplirla. Con esta modificación de la ley no sólo lidiamos con el flagelo de la deserción escolar, sino que desde la adolescencia combatimos la creencia y la carga de que la crianza de los hijos es cuestión femenina", expresó Fidel.



Según un informe de Unicef, en Argentina nacen anualmente entre 2.800 y 3.200 niños de madres menores de 15 años y el 95 por ciento de las chicas de 14 años que no son madres asiste a un establecimiento educativo, mientras que este índice baja al 66 por ciento cuando hablamos de madres de esa edad.



Al respecto, Fidel agregó que "mediante las modificaciones aquí propuestas, se procura fomentar la crianza compartida de los hijos e hijas. Generando medidas que contribuyan al desarrollo de las mujeres e incorporen a los varones como figuras de cuidado, podremos dar un paso adelante en el camino de la eliminación de las relaciones asimétricas de poder entre varones y mujeres".