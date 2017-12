Macri se mostró a favor de limitar "excarcelación" quienes lideren incidentes en marchas

La jornada de este viernes del presidente Mauricio Macri encabezó este viernes una jornada que comenzó con saludos tanto al personal de la Casa Rosada; de la Quinta de Olivos, a los periodistas acreditados y almorzó con miembros del gabinete y amigos. A primera hora de la mañana de seste viernes recibió a Alejandro Fantino para otorgarle el último reportaje del año.



En un breve acto el jefe de Estado acompañado de un Papa Noel agradeció al personal de la casa por el trabajo realizado como asimismo la promesa de que hay que continuar con la tarea.



El jefe de Estado quién estuvo acompañado de su esposa, Juliana Awada y su hija Antonia dijo: "Hemos hecho mucho pero queda mucho por hacer ", les dijo a los numerosos empleados que soportaban estoicamente el fuerte sol del mediodía.



Al momento de brindar Macri instó a "Cuanto más en equipo trabajemos más vamos a poder dar respuestas a los que menos tienen, les pido que se reúnan en familia y junten fuerzas junto a sus familiares".



Sin embargo, el clima en la Casa Rosada es de cierta zozobra y tristeza. Es que saben que algunos contratos el año que viene no serán renovados como asimismo los empleados en edad de jubilarse o ya jubilados quizás no vuelvan a trabajar en enero.



Apenas concluyó el saludo en el Patio de las Palmeras recibió a los periodistas acreditados se llevó a cabo en el Comedor Presidencial donde Macri estuvo unos breves minutos pero los suficientes para referirse a los hechos de violencia ocurridos en el lunes pasado.



"Estamos luchando por una sociedad más justa donde los violentos no tengan lugar", enfatizó el primer mandatario al referirse también a que hubo numerosos periodistas heridos al tiempo que dijo que se "Me solidarizó con los periodistas agredidos".



También cuestiono el rol de la Justicia "Espero que la justicia ejerza su rol. No puede ser que alguien que hace un atentado o un intento de homicidio sea liberado a las 24 horas. Una piedra puede matar a una persona. El que tira una piedra está dispuesto a matar", aseveró.



Respaldando al fiscal Germán Moldes, quien manifestó la necesidad de cambiar las leyes para que los violentos que generan incidentes en manifestaciones no sean liberados inmediatamente como sucedió esta semana. "Tenemos que tener la mejor legislación los mejores jueces, que cuiden a la mayor cantidad de argentinos", indicó.



• Ministros y Empanadas



La jornada presidencial continuó con un ágape con los ministros. Empanadas y croquetas acompañado con vino fue el magro almuerzo. Si bien el encuentro fue informal donde se hablaron de temas más personales también hubo un momento de balance.



Según comentaron algunos de los asistentes Macri manifestó su satisfacción por el equipo de colaboradores con que cuenta su gobierno y lo hecho hasta la fecha. También señaló que se viene un 2018 intenso de trabajo.



En líneas generales en el gobierno siente que han culminado bien un año muy complicado. La aprobación de la Ley de Reforma Jubilatoria permite cumplir con la meta ambiciosa de baja del déficit fiscal. Los hechos de violencia tanto dentro como fuera del Parlamento constituyen a juicio del entorno presidencial "tuvieron costo político pero igual estábamos muy altos" explican.



De todas maneras el culminar el año con la mayoría de las leyes aprobadas despeja el camino para que en el 2018 se avance con otras iniciativas, como la Reforma Laboral, la ley para modificar el Ministerio Público Fiscal y la Reforma Política.



En materia económica, como anticipó ámbito.com la intención es comenzar a bajar la tasa de interés -factor que considera que frena el crecimiento-. En el gabinete, están convencidos de que Federico Sturzzeneger instrumentara esta baja a partir de marzo. En tanto, diferentes economistas alertan respecto a que "bajar la tasa de interés" no soluciona los problemas macroeconómicos de Argentina.



Además los episodios de violencia contribuyen a generar cierta incertidumbre entre los inversores. "Esto se puede traducir en una mayor demanda de tasa de interés" alertan los especialistas y recuerdan que según el Presupuesto 2018 recientemente aprobado el gobierno saldrá a buscar unos 55 mil millones de dólares.



El presidente continuo su actividad en Olivos 1630 brindo con el personal de Olivos y a las 17 recibio a Douglas Peterson Ceo de S&P Global. Seguramente el ejecutivo le habrá trasmitido a Macri el entusiasmo inversor por Argentina como asimismo algunas dudas respecto de la macroeconomía como se manifiesta a través de sus informes. El jefe de Estado acompañado de Juliana y su hija Antonia tiene previsto, como lo hace todos los años, pasará el 24 a saludar a Margarita Barrientos. Recién el 25 tiene previsto partir a la Patagonia para retornar el martes 2 de enero a sus actividades habituales.