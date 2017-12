La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó este viernes el recurso del líder de la comunidad mapuche Facundo Jones Huala contra la denegatoria de su excarcelación y pidió la pronta realización del juicio de extradición.



Para así decidir, el tribunal integrado por Alejandro Slokar, Ana María Figueroa y Juan Carlos Gemignani consideró "fundados" los pronunciamientos que sostenían la "actitud elusiva" del acusado, quien es requerido por la Justicia de Chile.



"La República de Chile le solicitó a Interpol la detención del nombrado debido a que no se presentó a la audiencia a la que había sido citado por la justicia de ese país, huyendo a la Argentina tras haber ingresado por un paso clandestino", indicaron los jueces y remarcaron que "en más de una cuestión fue declarado rebelde y ordenada su captura".



De esta manera resolvieron por unanimidad denegar el recurso de casación interpuesto por la defensa de Jones Huala contra el rechazo de su excarcelación, de conformidad con lo dictaminado esta semana por el fiscal general Javier De Luca.



Señalaron, al respecto, que no se ha demostrado que la resolución "se aparte del derecho vigente y/o de las circunstancias probadas en la causa" y advirtieron que la defensa de Jones Huala "no logra revelar de modo expreso en que consiste el específico agravio, limitándose su presentación a la expresión de su disconformidad con la solución adoptada".



"En efecto, el pronunciamiento cuestionado ha sido sustentado razonablemente y el recurso sólo evidencia una opinión diversa sobre la cuestión", indicaron el fallo publicado por el Centro de Información Judicial (CIJ).



En su pronunciamiento, los camaristas urgieron al magistrado del caso a realizar el juicio de extradición a la brevedad, "en resguardo de la celeridad y publicidad del proceso", ocasión en la que -advirtieron- "la parte podrá ejercitar sus defensas de fondo".



El fiscal ante la Cámara de Casación, Javier De Luca, se había expresado esta semana en contra de la excarcelación de Jones Huala, referente de la comunidad mapuche Resistencia Cushamen, al considerar que existe "peligro de fuga en caso de concederse la libertad".



En su dictamen, De Luca valoró que el fundamento de la detención radica en "la necesidad de asegurar la realización del juicio de extradición" y, en función de ello, solicitó a la Sala II de Casación que rechace los recursos de la defensa.



El líder de la comunidad mapuche "se encuentra detenido a disposición del Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche en este procedimiento desde el 27 de junio de 2017, a raíz de un pedido de captura internacional dispuesto por la República de Chile", recordó el fiscal.



Jones Huala, referente de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), está detenido desde mayo pasado acusado por el incendio intencional en un campo del sur de Chile en 2013 y tenencia sin autorización de armas de fuego, delitos por los que podría recibir hasta diez años de prisión.



Por otra parte, la Cámara Federal de General Roca rechazó el pedido de recusación del juez federal Gustavo Villanueva, a cargo del juicio de extradición a Chile, con lo que el magistrado intentará realizar las audiencias antes de que finalice el año.



La recusación había sido planteada por la defensa del líder mapuche, a raíz de su rechazo a la mayoría de las pruebas que aspiraba a incorporar en el expediente, por el cual acusó al magistrado por "falta de imparcialidad y enemistad manifiesta".