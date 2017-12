En el marco de una elección que tuvo una participación histórica de casi el 70 % de los empadronados, la lista Verde que llevó como candidato a secretario general a Raúl Durdos y a Daniel Mereles como adjunto, triunfó sobre la Lista Celeste que encabezó Rubén Manno.



La intervención laboral y judicial informó que la elección fue muy pareja tras finalizar la totalidad de las mesas escrutadas, señalando que Durdos obtuvo 3.011 votos (54,27%, frente a los 2.443 (44,03 por ciento) que encabezó Manno.



De los comicios que comenzaron el lunes y finalizaron hoy, votaron 5.567 afiliados de los más de 8.000 habilitados para participar bajo el sistema de Boleta Unica Electrónica. Al confirmarse por el delegado normalizador Alfredo Bertonasco el triunfo de Durdos, éste agradeció "a todos los compañeros que vinieron a votar, tanto a los que votaron por nosotros como a los que apoyaron a la Lista 20".



Asimismo destacó que "lo importante de este proceso fue que todos pudimos participar, que las elecciones se dieron de forma trasparente y ordenada. Agradecemos además a todo el personal de la intervención por el gran trabajo que hicieron durante estos cinco días y a los fiscales de las agrupaciones que estuvieron presentes en todas las mesas del país".



Por su parte, el interventor judicial, Silvio Torres, dijo a Télam que "se terminó una jornada histórica tanto para el SOMU como para el sindicalismo argentino, al culminar intervención de casi dos años y donde participaron dos listas, algo que hacía mucho que no pasaba en esta organización sindical".



"Gracias a la familia marítima por haber participado en todo el país- enfatizó Torres-. Estamos orgullosos de poder concluir la normalización de este importante sindicato con un gran éxito electoral, donde hubo una participación histórica por parte de los afiliados. Toda la elección se realizó en un clima de paz y tranquilidad lo que marca, sin duda, un hito en el sindicalismo argentino".



Por su parte, el delegado normalizador del ministerio de Trabajo, Bertonasco manifestó su "satisfacción por haber logrado no sólo llevar adelante con un gran equipo estas elecciones, sino además que en esta última intervención nos hemos ocupado también por dejar un sindicato saneado, con cursos vigentes, una federalización de la capacitación totalmente encaminada, con hoteles, la quinta y muchos otros beneficios en marcha".



Bertonasco añadió que "sin dudas, las nuevas autoridades electas tienen el camino despejado para hacer las cosas bien".



Con las elecciones de hoy concluyó un proceso que comenzó con la intervención que se prolongó por dos años y en que alcanzó su pico de máxima tensión con la detención de ex secretario general del SOMU, Omar Suárez.