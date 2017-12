La Casa Rosada y la Quinta de Olivos volvieron a ser blanco de nuevas amenazas de bomba

La Casa Rosada y la Residencia Presidencial de Olivos volvieron a ser blanco de nuevas amenazas de bomba a través de sendos llamados al servicio 911. Si bien las intimidaciones no pasaron a mayores, por protocolo se activó un operativo de rastrillaje en ambos edificios dando lugar a la intervención del juez federal Sergio Torres.



Por lo pronto, el clima en la Rosada fue de absoluta normalidad y tranquilidad. Según pudo constatar ámbito.com, sobre el final de la tarde un efectivo policial recorrió el interior del edificio junto a un perro para constatar la ausencia de explosivos. Por su parte, otro policía hizo lo propio en las inmediaciones de Balcarce 50.



Lo cierto es que cuando el mini operativo fue activado no quedaba prácticamente nadie ya que la mayoría del personal de la Casa Rosada se había retirado con motivo de la previa de la Navidad.



A lo largo de este año, varias personas resultaron detenidas por amenazas contra el primer mandatario y su familia, la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, algunas de ellas formuladas a través de redes sociales o el 911.



Al respecto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró entonces que "aquellos que comentan amenazas o intimidaciones no quedarán impunes" y que el Gobierno "trabajará para que rindan cuentas en la Justicia".