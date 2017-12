El Grupo Ceibo alerta sobre las dilaciones de la Justicia en aprobar el plan de inversiones

En un comunicado titulado "En defensa del empleo y de la producción", el Grupo Ceibo sostiene que las actuaciones judiciales que pondría en duda la validez del contrato de compraventa de acciones genera una incertidumbre que "pone en riesgo la marcha de las empresas y consecuentemente los puestos de trabajo directos e indirectos".



El texto manifiesta la "preocupación" por las "vicisitudes que en vísperas de las Navidades están pasando más de 15.000 familias argentinas", tal el número de empleos directos e indirectos que genera el conglomerado de empresas ex Grupo Indalo.



El Grupo Ceibo indica que el Directorio, los administradores y sus asesores legales están analizando la situación para realizar las acciones judiciales que "permitan revertir esta situación en un plazo breve y lograr la reapertura del Concurso de Acreedores de Oil Combustibles". Así como también "la legitimización de los derechos de los inversores, las inversiones necesarias para la recomposición del capital de trabajo y la aceptación por parte de la AFIP de la propuesta realizada el 15 de diciembre de 2017 que contemplaba un pago inicial de $ 2.250 millones que cancela el 35 % de la deuda y el remanente a través de un plan de pago conforme a la Ley aplicable".



En otro tramo del comunicado, las autoridades del Grupo Ceibo advierten que "la AFIP ha comenzado a ejecutar deuda post concursal generada antes del 20/10/2017 fecha de cambio del directorio. Sumado a estas dificultades, el mismo tribunal decretó al Grupo la inhibición general de bienes por la suma de 15.000 millones de pesos que alcanza a algunas empresas del Grupo por responsabilidades de las personas encausadas y que no son de las empresas".



El Directorio afirma que "hemos llegado al momento de descomprimir y realizar acciones que permitan el sostenimiento de las empresas del Grupo y de los puestos de trabajo". En ese sentido, agrega: "Llamamos a la conciencia de las partes intervinientes -Justicia, AFIP y Gobierno nacional y sus organismos deudores Vialidad Nacional, Ministerio de Transporte, Telam, entre otros- ya que de no haber cambios en el escenario actual en pocos días más estaremos en una situación de no retorno".



• El comunicado completo del Grupo Ceibo