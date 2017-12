Las 5 grandes noticias (y los 5 hechos lamentables) que marcaron nuestro planeta en 2017

Será un año que nuestro planeta recordará tanto por las cosas positivas como negativas. Con noticias que marcarán un antes y un después para la astronomía como el hallazgo de diversos universos similares al nuestro más allá del sistema solar. Hitos para el clima como la recuperación de la capa de ozono y la irrupción de huracanes destructivos. Un año de promisorios comienzos, como el del súper telescopio que se construye del otro lado de la cordillera, y de sorpresivas visitas como la de "Oumuamua". Como contracara, la sonda Cassini ofreció su último acto y EEUU puso una nota amarga en el camino del histórico acuerdo de París. A continuación, un decálogo de las grandes noticias y los hechos para lamentar que marcaron el pulso de la Tierra en 2017.





•UN PUÑADO DE GRANDES NOTICIAS...





EL ESCUDO SE RECUPERA. De acuerdo a las mediciones de la NASA, el agujero en la capa de ozono de la Antártida, que protege al planeta de la radiación ultravioleta, alcanzó en septiembre su menor tamaño desde 1988.



Según los especialistas, la clave estuvo en las temperaturas estratosféricas más cálidas. De todos modos, el área desprotegida sigue siendo considerable: unos 12 millones de km2.







Pese al dato alentador, debemos estar alerta: los niveles de sustancias que agotan el O3, como el cloro y el bromo, permanecen todavía en niveles altos como para producir una pérdida significativa del delgado escudo protector. Se espera que recupere los niveles de los años '80 recién alrededor de 2070.



LAS OTRAS TIERRAS. Los exoplanetas protagonizaron varias de las noticias resonantes del año, desde que en febrero se anunció el descubrimiento de la estrella Trappist-1 y los siete planetas en su órbita que podrían albergar vida.







Entonces comenzamos a escuchar sobre una sucesión de objetos parecidos a la Tierra, situados en zonas habitables de sus estrellas. El último es Kepler-90, el sistema solar más parecido al nuestro, con ocho planetas orbitando una sola estrella.



El descubrimiento se produjo gracias al desarrollo de una computadora con inteligencia artificial para identificar exoplanetas. Hasta el momento hemos hallado más de dos mil exoplanetas, pese a que solo se examinaron 670 estrellas de las 200.000 catalogadas.



UN VISITANTE ENIGMÁTICO. "Durante décadas teorizamos que estos objetos interestelares estaban ahí, y ahora, por primera vez, tenemos evidencia directa de que existen". El comunicado de la NASA se refería al enigmático visitante, alargado y de color rojizo, que deambuló cientos de millones de años antes de pasar por delante de nuestras narices.



Los científicos que lo descubrieron desde Honolulu lo bautizaron "Oumuamua", que en hawaiano significa "mensajero enviado desde el pasado lejano".







Algunos astrónomos sospecharon que era una nave extraterrestre, pero finalmente fue catalogado como "asteroide interestelar". De unos 400 metros de largo, y compuesto de rocas y metales, está enrojecido por los efectos de la irradiación de los rayos cósmicos.



EL ORIGEN DEL HOMBRE. Los fósiles más antiguos de Homo sapiens demostrarían que la especie apareció hace unos 300.000 años, más de 100.000 años antes de lo que se creía. Los restos, hallados en Marruecos, también revelarían que la cuna de la humanidad no estaba delimitada al este de África, sino que se extendió por todo ese continente.







Los fósiles presentan características faciales y dientes similares a los de los humanos modernos, aunque una cavidad craneal más grande y arcaica.



EL OJO GIGANTE TRAS LA CORDILLERA. Se comenzó a construir en Chile el Telescopio Extremadamente Grande, que tendrá como uno de sus grandes objetivos la búsqueda de exoplanetas habitables. Su "ojo" será casi tan grande como media cancha de fútbol, un nuevo récord para un aparato óptico infrarrojo. Terminarlo demandará una década y una inversión de más de 1.000 millones de euros.







Su hogar será el Cerro Armazones, a 3.046 metros en la zona central del desierto de Atacama. A esa altura y en un lugar tan seco no hay vapor de agua, lo que permitirá tener una visión mucho más clara y transparente.





•Y UN PUÑADO DE HECHOS LAMENTABLES...





EL SACRIFICIO DE "CASSINI". La famosa sonda de la NASA se autodestruyó en la atmósfera de Saturno, finalizando una misión de 20 años que revolucionó el conocimiento sobre este gigantesco planeta gaseoso y transformó la forma de ver el sistema solar.





Su saludo final fue captada 83 minutos después de su emisión, el tiempo que demoraron las ondas de radio en llegar a la Tierra. "La señal de la sonda se ha ido", anunció Earl Maize, director de la misión, mientras el artefacto no tripulado se quedaba sin combustible y se desintegraba.



Entre otros descubrimientos, avistó el océano de la luna Encélado y los lagos líquidos de metano de la luna Titán.



GOOD BYE PARÍS. El anuncio, aunque esperado, no dejó de ser un golpe al mentón para las políticas ambientalistas. El presidente Trump ratificó que sacará a EEUU del histórico acuerdo mundial para luchar contra el calentamiento global, suscripto en 2015 en la capital francesa.







"Nos vamos", dijo sencillamente el polémico mandatario en una ceremonia en los jardines de la Casa Blanca, donde criticó las "draconianas" cargas financieras y económicas del tratado.



Aunque su salida efectiva recién se concretará en 2020, sus efectos ya se hicieron sentir en la Cumbre del Clima de Bonn. Líderes europeos como Alemania y Francia, junto a China, despuntaron sus ambiciones de posicionarse en la nueva vanguardia climática.



UN INFIERNO. La Organización Mundial de la Meteorología advirtió, con datos preliminares, que 2017 será casi con seguridad uno de los tres años más calurosos de la historia.







De hecho, los once meses transcurridos fueron los terceros más cálidos de los que se tiene constancia, detrás de 2016 y 2015. Pero con el agravante de que las temperaturas de los períodos precedentes fueron propulsadas por un intenso fenómeno de El Niño. Además, 2013-2017 se encamina a ser el lustro más cálido jamás registrado.



MAR REVUELTO. El Atlántico Norte estuvo indomable y activó una secuencia de grandes huracanes de alto impacto en EEUU.







Harvey tocó tierra en Texas y dejó lluvias e inundaciones catastróficas. Lo secundó Irma con vientos de 300 km/h. Fue la primera vez que dos huracanes de categoría 4 (Irma luego pasó a 5) asolaron el mismo año a ese país. Luego María (categoría 5) causó destrucción en varias islas del Caribe y Ophelia (categoría 3) provocó daños en Irlanda, completando el set de eventos climáticos extremos.



EXPRIMIENDO EL PLANETA. El Earth Overshoot Day marca el día en el que la humanidad consume el "presupuesto de recursos naturales" de todo el año. Es decir, el momento en el que nuestra demanda excede la capacidad que la Tierra tiene de regenerarlos en igual período.







En 2000 había tenido lugar en octubre, en 2015 se adelantó al 13 de agosto y este año se precipitó aún más: el 2 de agosto. Es la fecha más temprana desde que el mundo empezó a experimentar este fenómeno, a principios de la década del '70.



En otras palabras, actualmente estamos exprimiendo al planeta y utilizamos sus recursos 1,7 veces más rápido de lo que los ecosistemas los pueden reponer.