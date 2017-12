Tres inversiones clave para arrancar el 2018 con buenos retornos

Por Félix Barrondo, Portfolio Manager en Consultatio Asset Management



Desde Consultatio pensamos que entre los activos que un ahorrista debe considerar hoy en su menú de inversiones no deberían faltar las Lebac del Banco Central, los bonos subsoberanos en dólares, y acciones de sectores estratégicos.



Cuando pensamos en el corto plazo, la tasa de las letras del BCRA (Lebac) no parece tener competidor que las enfrente por el momento. Si bien han recortado algo de su rendimiento, siguen mostrando un premio relevante.



Nuestro fondo Consultatio Ahorro Plus posee una importante posición en estos activos y la posibilidad de posicionarse en el punto da la curva más adecuado.



Ya cuando nuestra mirada se extiende al mediano plazo, los bonos en dólares y las acciones son dos activos en los que somos muy constructivos para la Argentina que se viene.



En lo que respecta a bonos en dólares, activos de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, nos permiten tener un premio sobre el soberano muy interesante.



En cuanto a las acciones, ya se ha incorporado una importante suba (71% en pesos trepa el Merval en lo que va del año). Pero una perspectiva alentadora hacia el año entrante y la posible incorporación de Argentina en MSCI (índices internacionales de acciones), nos permite ser muy optimistas.



En ambos casos, Consultatio tiene instrumentos adecuados para acceder a estos activos con facilidad:



-Consultatio Renta Fija Argentina, con importante ponderación en deuda provincial.



-Consultatio Acciones Argentinas, que permite invertir en un abanico de empresas nacionales, con un seguimiento de crédito y valor.