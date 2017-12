Cronograma de servicios durante las Fiestas

El 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero los bancos permanecerán cerrados, al igual que las dependencias de ANSES, AFIP y Renaper (a excepción de las que funcionan en shoppings y aeropuertos), pero los hospitales públicos atenderán con guardias y los trenes de larga distancia tendrán horarios especiales, se informó oficialmente.



La Secretaría de Comunicación Pública de la Presidencia de la Nación divulgó que no habrá bancos y que las universidades y los colegios nacionales permanecerán cerrados durante los festejos de Navidad y Año Nuevo.



En tanto, los hospitales que dependen de la gestión nacional (Garrahan, Posadas, El Cruce y Sommer) mantendrán el servicio de guardia previsto para feriados.



Las líneas San Martín, Roca, Belgrano Sur, Mitre y Sarmiento circularán los días 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero con cronograma de domingos y feriados.



En referencia a los servicios de larga distancia, los trenes a Mar del Plata y Tucumán circularán de acuerdo al cronograma habitual; en tanto los servicios de Bahía Blanca a Buenos Aires de los domingos 24 y 31 de diciembre se adelantan para los sábados 23 y 30 de diciembre.



El servicio de ferrocarriles de pasajeros a Córdoba cancelará sus servicios el 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero, al igual que el trayecto Buenos Aires - Rosario y su regreso, excepto la vuelta de Rosario a Buenos Aires los días 24 y 31 a la 1:23.



También cancela el servicio el tren a Junín de los días 25 de diciembre y el 1 de enero, mientras que el de Chivilcoy cambia el regreso a los días martes 26 de diciembre y 2 de enero.



Para facilitar la circulación en rutas nacionales y accesos a la Ciudad de Buenos Aires, Seguridad Vial restringió a partir de hoy la circulación de camiones de más de 3.500 kilos en el horario de 20 a 24 en los sentidos de mayor afluencia de tránsito.



En el área de migraciones se fortalecerán los equipos de inspectores en los pasos internacionales aéreos, terrestres, marítimos y fluviales para facilitar la circulación turística al exterior.



El comunicado recordó que "los viajeros pueden gestionar autorizaciones especiales de salida de menores válidas para un solo viaje en los principales pasos fronterizos".



En tanto no funcionarán las oficinas de atención para realizar trámites de residencia, cambios de categoría, certificaciones y otras gestiones vinculadas con radicación de extranjeros.



En el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) las sedes permanecerán cerradas pero funcionarán los puestos fijos instalados en shoppings, aeropuertos y terminales de ómnibus.



En AFIP, las gestiones online estarán disponibles, mientras que la sede central y las delegaciones permanecerán cerradas. Por su parte ANSES no tendrá atención al público ninguno de los cuatro días festivos.



Los Parques Nacionales permanecerán abiertos mientras que los museos lo harán con un esquema diferente según cada institución, a excepción del Museo del Libro y de la Lengua, Nacional del Traje, Casa de Yrurtia, Mitre, Nacional del Hombre y Nacional del Grabado que estarán cerrados sábado, domingo y lunes de ambos fines de semana festivos.