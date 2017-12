May, a los kelpers: "Nunca permitiré que nadie comprometa su derecho a la autodeterminación"

La primera ministra británica, Theresa May, afirmó que si bien "el avance ha sido más lento que lo previsto", continuará "trabajando con Argentina para asegurar el cumplimiento de todos los compromisos del comunicado conjunto" firmado en 2016 y que implicaría el levantamiento de sanciones para empresas que operen en las Islas Malvinas. Además, ratificó su postura sobre la autodeterminación de los kelpers.



"Sigo creyendo que hay áreas que no están relacionadas con la soberanía donde podemos trabajar juntos con Argentina para el beneficio de todos los involucrados. A pesar de que el avance ha sido más lento que lo previsto, continuaremos trabajando con Argentina para asegurar el cumplimiento de todos los compromisos del comunicado conjunto, incluyendo la remoción de las medidas restrictivas contra las Islas", sostuvo May.



La mandataria británica se pronunció de esa forma en el tradicional mensaje de Navidad dirigido a los isleños en el que también ratificó que Londres "nunca" permitirá que "nadie comprometa" el "derecho a la autodeterminación" de los habitantes del archipiélago del Atlántico Sur.



La dirigente conservadora se refirió específicamente al comunicado conjunto firmado por la excanciller Susana Malcorra con la Cancillería británica el 13 de septiembre de 2016 en el que, de acuerdo a su texto, "se acordó adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos".



El texto del acuerdo, que implicaría eliminar las restricciones sobre empresas que operen en las Islas Malvinas y que están fijadas por la Ley 26.659, fue duramente cuestionado el año pasado por la oposición y también por algunos sectores de la coalición Cambiemos.



La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, había advertido que no permitiría concesiones a los británicos y la Mesa Nacional de ese partido emitió un comunicado en el que indicó: "El objetivo de la política de Estado de nuestro país no se alcanzará por medio de un esquema de cooperación en el que el Gobierno británico sólo entiende la negociación como una imposición de sus condiciones".



El partido integrante del oficialismo destacó "la incompatibilidad de estas medidas con lo establecido en la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional".



En tanto, May subrayó en su carta a los isleños: "Quiero que sepan que nunca permitiré que nadie comprometa su derecho a la autodeterminación -un derecho que ustedes libremente expresaron en el referendo de 2013 y un legado por el que tantos pagaron el máximo precio".



La líder del Partido Conservador destacó que "este año marcó el 35 aniversario del conflicto para preservar su libertad e independencia" y recordó a los 255 británicos y "tres isleños" que "dieron sus vidas para defender su libertad". "Estoy igualmente comprometida en apoyar su trabajo vital para destacar el legado del conflicto y avanzar en una más amplia prosperidad para las Islas", señaló la primera ministra en su mensaje.



Además, agradeció por la "ayuda continua" de los isleños y el Gobierno británico de las islas para "permitir la identificación de soldados argentinos muertos en el conflicto y enterrados en (el Cementerio de) Darwin".



Finalmente, la inglesa evaluó que esto "muestra a todos lo que es lo mejor" de las Islas: "Fieros en la defensa de la autodeterminación pero siempre listos para ayudar a aquellos que lo necesitan, sean quienes sean".