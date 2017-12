Sala: "No se gana combatiendo y encarcelando a los enemigos"

Tras publicar una carta en la que pidió una "Navidad para todos, no para unos pocos", la líder la Tupac Amaru, Milagro Sala, volvió a criticar al Gobierno y reiteró su pedido para que no haya "presos políticos".



"No se gana combatiendo y encarlando a los enemigos", afirmó la dirigente social, detenida desde enero de 2016 (cumple prisión domiciliaria) en declaraciones al programa "Secreto de Sumario", que se emite por Radio 10.



En ese contexto, reiteró su cuestionamiento al Gobierno de Cambiemos por considerar que "quieren hacernos creer que son la revolución del Cambio pero no lo son".



Cabe recordar que el último sábado, la dirigente de la Tupac publicó una carta en la que pidió una "Navidad para todos, no para unos pocos" y saludó a los exfuncionarios y dirigentes detenidos.





Lee la carta completa de Milagro Sala "Por una Navidad para todos y no para unos pocos" https://t.co/jSSDEGoyfz Por una #NavidadSinPresxsPoliticxs pic.twitter.com/0GzkfZEYni — Prensa Tupac (@PrensaTupac) 23 de diciembre de 2017