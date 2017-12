Familiares de la tripulación del ARA San Juan pasarán Navidad en base naval

Los familiares de varios de los 44 tripulantes del submarino ARA "San Juan" pasarán la Navidad en la Base Naval Mar del Plata, en medio de la tristeza al descartarse una nueva posible pista del sumergible.



Si las condiciones meteorológicas lo permiten, se investigará otro "contacto", como la Armada define a posibles pistas detectadas por los sistemas de sonares de los buques operativos en la búsqueda, registrado a 814 metros de profundidad.



Varias de las familias que provienen de otras partes del país no regresaron aún a sus hogares, a la espera de resultados en la búsqueda del submarino desaparecido en las aguas del Atlántico Sur.



Los familiares celebrarán en Nochebuena una misa en la base de Mar del Plata, unos 400 kilómetros al sur de Buenos Aires, en la que anticiparon que pedirán "que se conozca la verdad de lo sucedido con el submarino desaparecido y su tripulación".



"Queremos que se continúe con la búsqueda y que no se pare con el rescate. Ese será el pedido que haremos por nuestros seres queridos, que en esta fecha y época del año no los tenemos junto a nosotros", declaró Yolanda Mendiola, madre del cabo primero Leandro Cisneros. "No vamos a bajar los brazos, queremos saber la verdad de una vez por todas", afirmó.



El submarino ARA "San Juan" se comunicó por última vez el 15 de noviembre, después de reportar que había ingresado agua salada por el sistema de ventilación que había generado un cortocircuito y un principio de incendio en el área de las placas de batería en la proa.