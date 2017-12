Navidad trágica: asesinan a nena de 7 años, femicidio en Córdoba y pelea fatal en San Martín

Una niña de 7 años murió y su madre y su hermana de 18 años resultaron heridas por un hombre que disparó un pistolón en el interior de una vivienda de la localidad de Villa Tranquila, en el partido de Avellaneda, donde se festejaba la Navidad. Se investiga si al presunto autor del hecho, un hombre que está detenido, se le escapó el tiro o si fue intencional, informaron fuentes policiales y judiciales.



El hecho ocurrió pasadas las 0.30, en pleno festejo de la Navidad en una vivienda, la casa 60, sobre la avenida Roca al 300 de la localidad del sur del conurbano. Efectivos de la comisaría 1° de Avellaneda arribaron al lugar tras un llamado al 911 que reportaba personas heridas por disparos de un arma de fuego.



La policía encontró en la casa a una niña de 7 años fallecida, identificada como Jazmín Jerez, y a su madre, Estela López, y a la hermana de 18, Tatiana Jerez, heridas por la misma perdigonada. La madre tenía lesiones en su mano izquierda y la chica de 18 en el brazo izquierdo, pero ambas se encontraban fuera de peligro.



En el lugar quedó aprehendido el presunto autor del disparo, Sergio Vicente Saucedo (44), quien es amigo de la familia de las víctimas y se encontraba en la casa con un pistolón al momento del hecho. El caso es investigado por la fiscal Alejandra Olmos Coronel, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 descentralizada de Avellaneda, quien por el momento dejó detenido a Saucedo por "homicidio agravado por el uso de arma y lesiones".



Voceros judiciales indicaron a Télam que "aún no están claras las circunstancias del hecho y por qué este hombre efectuó el disparo". Una fuente policial aseguró que "de acuerdo a los primeros testimonios, lo más probable es que haya sido un disparo accidental por el uso imprudente del arma".



Sin embargo, las fuentes aclararon que la fiscal Olmos Coronel no descarta ninguna hipótesis e iba a recolectar una serie de testimonios para intentar dilucidar qué sucedió dentro de la casa y si hubo o no algún tipo de pelea o altercado previo.



El crimen de la nena originó una serie de disturbios entre policías y vecinos en el barrio que se iniciaron esta madrugada y se repitieron este lunes por la mañana. Varios móviles de la Policía Local y de la comisaría 1ra. de Avellaneda fueron enviados a la cuadra para reforzar la seguridad y evitar incidentes.



• Pelea fatal



Un hombre fue asesinado a balazos y otro con el que se estaba peleando a trompadas resultó herido en una pelea ocurrida esta madrugada, en plenos festejos navideños, en la localidad bonaerense de Billinghurst, partido de San Martín.



El hecho, por el cual el presunto autor de los disparos aún permanecía prófugo, ocurrió en el cruce de las calles Las Rosas y Eucaliptus de la mencionada localidad, donde personal de la comisaría 5° de San Martín concurrió por un llamado al 911. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a dos hombres heridos a balazos: Damián Amaya (26) y Carlos Alberto Gómez (32).



Amaya estaba en estado crítico e incluso llegó al hospital Thompson de San Martín ya fallecido, porque presentaba una herida de bala en el cráneo y otra en el tórax. En tanto, Gómez, quien sobrevivió, tenía un tiro en el hombro izquierdo, otro en un glúteo y además varios golpes en la cara. De acuerdo a los primeros testimonios recolectados por la policía, la pelea se originó por una enemistad de vieja data cuando Gómez y un sospechoso identificado hasta el momento sólo por su apodo, "El Rengo", fueron a buscar a Amaya a su domicilio para pelear.



Siempre según las fuentes policiales consultadas, Gómez y Amaya se tomaron a golpes de puño en la calle y en el medio de la pelea "El Rengo" sacó un arma de fuego, disparó contra los dos y escapó.



• Femicidio en Córdoba



Un hombre de 60 años fue detenido en la madrugada de este lunes acusado por el crimen de su pareja, Susana Beatriz Duarte, quien fue hallada muerta minutos después de la medianoche en su casa de la ciudad cordobesa de Río Cuarto.



Al llegar la policía, el hombre identificado como José Matías Luján, se encontraba frente a la vivienda quemando su auto con una antorcha de fuego mientras sostenía en su otra mano una escopeta con la que advertía a la gente para que se mantenga alejada.



Mientras bomberos sofocaban el fuego, del interior de la vivienda salió el hombre con el torso desnudo y luego de unos dar pasos se desplomó en la vereda. La policía pudo constatar que se encontraba con vida, aunque presentaba un disparo en la zona intercostal izquierda. En una de las habitaciones encontraron a la mujer de 53 años muerta, aparentemente le había disparado con la mismo arma.



Luján fue trasladado a un hospital donde fue intervenido y permanece detenido. El caso fue caratulado en primera instancia como "muerte de etiología dudosa".