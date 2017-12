Cronología de una disputa legal de 16 años

Estos son los hechos principales del conflicto entre la Argentina y los tenedores de deuda en defaull:



2001



23 diciembre. En medio de una severa crisis económica y política, Argentina declara el cese de pagos de su deuda soberana por 102.000 millones de dólares, en lo que constituye el mayor cese de pagos de la historia moderna mundial.



2003



- 22 septiembre. Argentina presenta una primera oferta para reestructurar deudas por 94.302 millones de dólares, sin reconocer los intereses, y propone a los acreedores una reducción del 75 por ciento sobre el valor nominal.



2004



- 1 junio. Argentina mejora su oferta al aceptar incorporar a la reestructuración el monto de los intereses vencidos de la deuda en mora.



2005



- 17 enero. Argentina pone en marcha el período de suscripción al canje, que concluye el 25 de febrero.



- 9 febrero. El Parlamento argentino aprueba ley que dispone que los acreedores que no acepten la oferta de reestructuración no podrán acceder al canje en el futuro.



- 3 marzo. Argentina logró una adhesión del 76 por ciento en la reestructuración de la deuda, lo que le permite refinanciar bonos por 81.800 millones de dólares, con una quita de 65,4 por ciento. Acreedores con títulos por cerca de 20.000 millones de dólares no ingresan en la operación. Fondos de inversión tenedores de deuda anuncian acciones legales.



2006



- 3 enero. Argentina cancela en un sólo pago toda su deuda con el Fondo Monetario Internacional, por 9.500 millones de dólares con reservas del Banco Central.



2009



- 9 octubre. El ministro de Economía, AnmadoBoudou, anuncia la reapertura del canje por 20.000 millones de dólares para los fondos que no habían aceptado las condiciones de 2005.



2010



- 15 abril. El Gobierno argentino presenta los detalles de una nueva oferta de canje de deuda soberana.



- 23 junio. Argentina anuncia que el canje de bonos tuvo una adhesión del 66 por ciento, con la refinanciación de títulos por 12.067 millones de dólares. Con los canjes de 2005 y 2010, Argentina logró un nivel de adhesión global del 92,4 por ciento con una rebaja del 65 por ciento en promedio.



2012



- Febrero. El juez federal estadounidense Thomas Griesa sentencia que los acreedores que se negaron a participar en los canjes ofrecidos por Argentina merecen un trato equivalente a aquellos que sí accedieron.



- 26 octubre. Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos falla en contra de Argentina por un caso de discriminación hacia los tenedores de bonos que no aceptaron las reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010, a quienes, según estimaciones, debe 1.330 millones de dólares en concepto de intereses.



- 30 octubre. El ministro de Economía argentino, Hernán Lorenzino, afirma que su país no va a pagar "jamás" los títulos de deuda a los fondos de inversión especulativos.



- 22 noviembre. El juez estadounidense Thomas Griesa falla a favor de los fondos de inversión especulativos y ordena a Argentina pagar 1.300 millones de dólares por los bonos de deuda pública en mora desde 2001, antes del 15 de diciembre.



- 26 noviembre. Argentina recurre ante la Corte de Apelaciones de Nueva York la decisión del juez Griesa alegando que el fallo pone en riesgo futuros procesos de reestructuración de deuda soberana.



2013



- 19 abril. Los demandantes rechazan la oferta de Argentina de reabrir el canje para fondos que no adhirieron a las reestructuraciones de su deuda en 2005 y 2010.



- 25 junio. Argentina presenta un recurso de apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos contra una sentencia de Griesa.



- 23 agosto. La Corte de Apelaciones de Nueva York confirma el fallo de primera instancia de Griesa que obliga a Argentina a pagar a los fondos de inversión litigantes 1.300 millones de dólares.



2014



-16 junio. La Corte Suprema de Estados Unidos rechaza aceptar la apelación argentina.



- 29 de diciembre. El fondo Elliott Management, que encabeza el litigio de los holdouts contra la Argentina, mandó un pedido de información al HSBC para saber si el banco planea comprar parte de los bonos que el gobierno emitirá por medio del Banco Central y así evadir embargos por parte de la justicia norteamericana.



2015



- 23 de marzo. El juez Griesa autorizó al Citi Argentina a pagar los dos próximos vencimientos de los bonos emitido bajo ley argentina a cambio de que no apele el fallo que prohibió el pago de esos bonos y que no pida más medidas cautelares.



- 5 de junio. El juez de Nueva York, Thomas Griesa, falló a favor del pedido de los bonistas que no entraron al canje, conocidos como "me too", y les permitió ser incluidos en el litigio que enfrenta Argentina con los fondos buitre. El reclamo es por u$s 5.200 millones.



- 10 de septiembre. La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó la iniciativa impulsada por Argentina para frenar el accionar de los fondos buitres, que incluye una serie de nueve principios que tienen por objetivo dar viabilidad a los procesos de reestructuración de deuda soberana encarados por países en crisis.



El proyecto contó con el apoyo de 136 países, mientras que 41 se abstuvieron y 6 se opusieron (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Israel, Japón, Reino Unido).



- 21 de diciembre. El secretario de Finanzas, Luis Caputo, retomó las negociaciones con los fondos buitre. Se reunió con el mediador Daniel Pollack. Fue el primer acercamiento del nuevo gobierno de Mauricio Macri tras su asunción el 10 de diciembre.



2016



-14 de enero. Los representantes del gobierno argentino tienen su primera reunión con los fondos y se comprometen a elevar una propuesta de pago.



-5 de febrero. Argentina presenta una propuesta a los acreedores, que supone una quita cercana al 25% sobre la deuda reclamada.



-16 de febrero. El país llega a un acuerdo con un grupo de acreedores individuales liderados por Henry Brecher.



-18 de febrero. Argentina alcanza un acuerdo por 110 millones de dólares con el fondo Capital MarketsFinancialServices.



-22 de febrero. El país logra un acuerdo por 250 millones de dólares con los fondos LightwaterCorp, Old Castle Holdings, VR Capital, Procella Holdings y Capital Ventures International.



-29 de febrero. El abogado Daniel Pollack, mediador entre Argentina y varios fondos de inversión acreedores, anuncia que las partes firmaron un principio de acuerdo que abre la vía para resolver la disputa judicial



-22 de abril de 2016. La administración del presidente Mauricio Macri concreta el pago de u$s 9.352 millones a los holdouts y el juez Griesa dispone el levantamiento de las cautelares en todas las causas.