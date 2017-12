Los hinchas visitantes, más cerca de volver a las canchas después del Mundial

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, aseguró que "después del Mundial" de Rusia anhela "el regreso del público visitante" a los estadios de Argentina, a la vez que remarcó que hay que "garantizarle la seguridad al hincha".



"Después del Mundial queremos el regreso del público visitante", reveló el máximo dirigente de la entidad, tras lo cual indicó: "Es importante la vuelta de los visitantes en el fútbol argentino".



En declaraciones formuladas a Radio Mitre, Tapia manifestó además que se creará "una comisión de miembros de la justicia y seguridad" para poder lograr la vuelta del público visitante a las canchas.



"Es importante poder garantizarle la seguridad al hincha para que vaya a la cancha con su familia. Todos queremos un fútbol mejor y sin violencia", aseveró el directivo de la casa madre del fútbol argentino.



La prohibición del ingreso a los estadios de hinchas visitantes fue una medida adoptada en junio de 2013 a raíz de distintos hechos de violencia en diferentes estadios de Argentina.



En tanto, Tapia señaló: "El cambio lo estamos demostrando, si la justicia, los dirigentes y los organismos de seguridad se comprometen, podemos lograrlo (acerca del regreso de los visitantes)".



Además Tapia indicó que "el primer año en la AFA fue muy bueno" aunque resaltó que también fue "costoso por la herencia" que recibieron mientras que luego dijo que se sancionará a los clubes grandes "en el caso de que no cumplan con el reglamento".



Más tarde declaró: "Cuando me dicen que la AFA es de Boca me dan risa. Yo dejé mi camiseta de lado. No voy a negar que fui y que mis hijos son socios de Boca, pero la AFA es de todos, es de la Selección Argentina".



Al ser consultado acerca de su ausencia en la premiación de la Copa Argentina, trofeo que quedó en manos de River, explicó: "Le avisé a los organizadores con tiempo y el motivo fue por un tema personal. Luego de la final llamé a (Rodolfo) D Onofrio y a (Jorge) Brito para felicitarlos por el título de River".



Asimismo, Tapia confirmó que la Selección se despide "el 30 de mayo en la Bombonera".



El presidente de la AFA habló también acerca de la Selección argentina de fútbol y aseguró que "se despedirá el 30 de mayo" en un partido que se llevará a cabo en el estadio de Boca, aunque dijo que "falta definir el rival".



"La Selección argentina se despedirá de su público el 30 de mayo en la Bombonera, pero todavía falta definir el rival" expresó, tras lo cual comentó: "(Lionel) Messi nunca me sugirió jugar en la cancha de Boca".



También dijo: "Si quedábamos afuera del Mundial iban a pedir la cabeza de (Jorge) Sampaoli. Traerlo fue una apuesta importante y hay oportunistas que esperaban que nos fuera mal. Nunca se me cruzó dar un paso a un costado porque no soy un cobarde".