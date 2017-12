Vergonzoso incidente de Sampaoli: fue muy despectivo con un agente de tránsito y tuvo que pedir disculpas

El director técnico de la Selección argentina, Jorge Sampaoli, fue protagonista de un incidente con efectivos policiales de la ciudad santafesina de Casilda, de donde es oriundo, a quienes insultó durante un control al que debió someterse el automóvil en el que se trasladaba. "Me haces caminar dos cuadras, boludo. Cobrás 100 pesos por mes, gil", le dijo despectivamente el entrenador a los inspectores.



Horas después de incidente, el secretario de Seguridad Ciudadana de Casilda, Federico Censi dijo que Sampaoli se disculpó ante unos inspectores que realizaban un control de alcoholemia y frente a los cuales tuvo una reacción enérgica y se dirigió de manera incorrecta.



La página web casildavirtual.com relató que el hecho se produjo en la madrugada del sábado 23 de diciembre cuando el técnico había concurrido a un salón de eventos de Casilda para asistir a la fiesta de casamiento de su hija.



Pasada la celebración y momentos antes del amanecer el entrenador se retiró en un automóvil Ford Focus, que aparentemente conducía su ayudante Jorge Desio, en compañía de otras 7 personas y con destino al Hotel 4 Plazas.



En el bulevar Ovidio Lagos, recibieron la orden de detenerse en un control de tránsito municipal, a cargo del secretario de seguridad Ciudadana, Federico Censi, ubicado en el bulevar Ovidio Lagos.



Según el sitio web, Sampaoli gritó con un tono amenazante: "Acá no le hacen más alcoholemia a nadie, son todos una porquería, basuras, gatos de mierda, bájense todos, vamos todos caminando". Luego un inspector le llevó el auto desde el puesto de control hasta el hotel donde el DT se alojaba.



Según un video que se viralizó en las rede sociales, también se le escucha a Sampaoli decir habría dicho: "Me hacés caminar dos cuadras bol...Cobrás 100 pesos por mes, gil".