Con Macri de vacaciones en Villa La Angostura, mapuches mantienen activos sus reclamos

Horas después de la llegada de Mauricio Macri a Villa La Angostura, la Confederación Mapuche de Neuquén difundió un mensaje para el Presidente y la ministra de Seguridad de la Nación.



"Se cumple un mes del asesinato por la espalda de Rafael Nawel. Mientras (Patricia) Bulrrich sigue en su cargo y Macri está de vacaciones aún no se identifica al autor de los disparos. Solo se comprobó que no hubo enfrentamiento. La impunidad es violencia. Rafael Nawel no te olvidamos", expresaron los pobladores originarios desde la cuenta oficial de la CMN en Facebook.



"No hay insulto más grande que el silencio de tu justicia. Que responde a nuestro dolor con la impunidad. Nos acusa el mismo dedo que ha gatillado. Que se esconde en la mano que ha ensangrentado esta tierra. Vida Nueva - Puel Kona", agregaron.



El mensaje publicado en las redes sociales fue acompañado por dos fotos: una de Santiago Maldonado y otra de Rafael Nahuel, el joven que murió el sábado 25 de noviembre en un operativo desalojo del predio ocupado por la lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi, a 20 kilómetros de Bariloche.



Nahuel recibió un balazo por la espalda en sentido ascendente, luego de que una patrulla del grupo Albatros, la fuerza de elite de Prefectura Naval Argentina, diera con él y otros integrantes de esa comunidad mapuche en el sendero que conduce al mirador de los Piojos, cuesta arriba. Los investigadores buscan comprobar la hipótesis del "prefecto homicida". En los próximos días se conocerá una pericia balística se lleva adelante en el Tiro Federal por analistas del Instituto Balseiro que confirmaría la teoría.



Macri arribó a Bariloche el lunes de Navidad al mediodía a bordo del Tango 04, un Boing 737. A pesar del alerta meteorológico por fuertes vientos, un helicóptero lo esperó en la pista de aterrizaje del aeropuerto "Teniente Luis Candelaria" para trasladarlo de inmediato al exclusivo Country Cumelén, donde habitualmente se toma vacaciones de fin de año con su familia. Todo se realizó bajo un estricto operativo de seguridad. Lo acompañaron su esposa Juliana Awada y su hija Antonia. Antes de la llegada, efectivos de Villa La Angostura ya limitaron el acceso al barrio, solo para los residentes o propietarios. Generalmente, Cumulén es un sitio visitado por muchos turistas y vecinos de la comarca, que desean acceder a las aguas del Nahuel Huapi.



Fotos: gentileza Consejo Zonal Lafkenche y La Angostura Digital.



Los mapuches neuquinos mantienen activos otros dos conflictos: quieren que se declare "tierra sagrada" al volcán Lanín y rechazan la construcción de una Circunvalación, que desviaría el tránsito pesado del centro comercial de La Angostura, pero que pasa por tierras indígenas.



El proyecto de declaración de la Confederación Mapuche está bajo análisis de la Administración de Parques (APN) y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Los operadores turísticos que organizan caminatas y ascensos al volcán lo rechazan. La tensión es permanente.



Para evitar el avance de las obras en la Circunvalación, los integrantes de la comunidad Paisil Antriao bloquean asiduamente el paso de los camiones de la empresa Conevial, responsable de la construcción de la ruta, asignada en 2014 por Vialidad Nacional. Los mapuches aseguran que no les pidieron permiso para inicias las tareas de remoción de tierras. Esta misma comunidad ocupó en 2013 tres terrenos ubicados en la zona del Cerro Belvedere. Uno de ellos pertenecía a Emanuel Ginóbili.