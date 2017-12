ATE anunció para mañana una jornada de movilizaciones y un paro nacional para el 4 de enero

El sindicato de trabajadores estatales ATE anunció en conferencia de prensa un plan de lucha luego de denunciar 520 despidos en la administración pública, que incluirá movilizaciones a la Anses y al ministerio de Defensa este miércoles y un paro nacional para el 4 de enero.



El gremio de estatales anunció las resoluciones tras una reunión de su Consejo Directivo Nacional con delegados de la región metropolitana. El plan de acción incluirá además una Jornada Nacional de Lucha el 28 de este mes con actividades sectoriales.



El paro nacional del 4 de enero incluirá movilizaciones al Ministerio de Modernización. Por último se prevé un plenario nacional del gremio para el 10 de enero.



El Secretario General de ATE Nacional, Hugo Cachorro Godoy, explicó que la medida se definió "analizando la situación de esta nueva ola de despidos que está llevando adelante el Gobierno del presidente Macri, como parte de esta Tercer Reforma del Estado, que ha generado ya el año pasado 15 mil despidos en el Estado Nacional y que promueve nuevos despidos en este fin de año, angustiando a todas las familias de los trabajadores, no solamente del Estado Nacional, sino también en provincias y municipios, porque con esta política el gobierno alienta a los gobernadores y jefes comunales".



"El ministro Ibarra no ha tenido ni la delicadeza ni la responsabilidad de convocar a nuestro gremio para informar sobre las condiciones ni la metodología de ese estudio de situación de los planteles en el Estado Nacional que se utiliza como excusa para promover esta nueva ola de despidos", reclamó Godoy.



Además, el líder sindical recordó que "a pesar de que hace más de 3 semanas que nuestro gremio convocó un Paro Nacional el 6 de diciembre reclamando, entre otras cosas, el cese inmediato de los despidos y la posibilidad de constituir una mesa de discusión para revisar los despidos realizados e impedir los que hubieran estado programados, el Ministerio de los Despidos, aun nos ha convocado".



El sindicato, que a nivel nacional lideran Hugo "Cachorro" Godoy y Julio Fuentes, lleva un detallado conteo de los despidos ya concretados y algunos anunciados, en las vísperas de fin de año.



En Fabricaciones Militares de las localidades cordobesas de Río Tercero y Villa María se registran 60 desvinculaciones, mientras que en la planta de Fray Luis Beltrán Beltrán, en Santa Fe, el Ministerio de Defensa despidió a otras 35 personas. Además, otros 70 empleados de la cartera de Oscar Aguad se quedaron en la calle, de los cuales 10 pertenecen a la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario.



En la Enacom suman 173 despidos, mientras que en la sede del Senasa en Formosa al menos cuatro trabajadores fueron cesanteados. En el Ministerio de Energía y Minería de Juan José Aranguren se dieron de baja 140 contratos y en Modernización, 10.



El "ajuste" en la Jefatura de Gabinete de Marcos Peña implicó hasta ahora la remoción de siete puestos, en el INCAA fueron 21 y en el Ministerio de Cultura de la Nación a cargo de Pablo Avelluto ya se anunciaron 64 desvinculaciones más. Totalizan 520 despidos concretados en las últimas semanas.



"Ante la creciente ola de despidos en distintos organismos del Estado nacional, enmarcados en la continuidad de la política de ajuste contra los trabajadores, el Consejo Directivo Nacional de ATE ha resuelto realizar una urgente reunión", anunciaron los sindicalistas.



El objetivo serás "analizar colectivamente la actual situación y resolver conjuntamente las medidas de acción a realizarse en defensa de los puestos de trabajo, la reincorporación de todos los trabajadores y trabajadoras despedidos y por la renovación de todos los contratos".



Al inicio de la gestión de Cambiemos en diciembre 2015 el Gobierno recortó 12.500 empleos estatales. Hoy, a nivel nacional existen 154.000 empleados públicos. Según denunciaron los gremios, incluido ATE Capital de Daniel Catalano, en los próximos días se vendría otra oleada con 20.000 despidos, lo que significaría más de 13% del total de la plantilla. "Se viene un conflicto y no nos vamos a quedar quietos", prometió el gremialista.