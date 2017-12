Aseguran que con la adhesión de 10 provincias a la nueva ley de ART, se ataca el 84% de la litigiosidad

Según un último estudio de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), con la reciente adhesión de la Provincia de Buenos Aires, Jujuy y Corrientes a la Ley de Riesgos del Trabajo, ya son diez las jurisdicciones que adoptaron el nuevo procedimiento que incluye el paso por Comisiones Médicas como requisito indispensable antes de la presentación de demandas en los Tribunales Laborales. Entre todas, considerando la información entre enero y noviembre de 2017, concentran el 84% de las demandas contra las aseguradoras.



Integran ese grupo la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Río Negro, Entre Ríos, San Juan, provincia de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Jujuy y Corrientes.



Entre las que aún no se sumaron, destaca la demora de la provincia de Santa Fe que detenta el 12% de la judicialidad del Sistema, guarismo que muestra el peso de la litigiosidad en su economía, señala el informe.





"Como se evidencia en el siguiente gráfico, se dio una importante migración de demandas hacia distritos que no habían adherido. Tal como es el caso de PBA, en la que la litigiosidad aumentó casi 70%", indica la UART.





"La nueva ley y su cambio en el procedimiento, con la inclusión del paso por Comisiones Médicas del sistema, entre otras, como requisito indispensable antes de la presentación de demandas en los Tribunales Laborales, ha comenzado a mostrar buenos resultados en los distritos que la han incorporado", agrega.



Asimismo, sostiene que "a noviembre, la disminución de la litigiosidad en la Ciudad de Buenos Aires, es del 48% y en Córdoba, que se sumó el 15 de septiembre, bajó 58%".



"Por cuarto mes consecutivo las demandas contra las ART son menores a las del mismo mes del año anterior. En noviembre la caída en todo el país fue del 19%. Este indicador marca, además, una mejora en la perspectiva trazada para la tasa de crecimiento esperada para este año, que ahora disminuye al 5%", remarca el estudio.



En tanto, subraya que durante el mes de noviembre y por primera vez desde 2008, la Ciudad tuvo menor cantidad de juicios (3.314) que Provincia (3.613), siendo que históricamente la primer jurisdicción concentró el 50% de los juicios y la segunda en torno al 16%.



"Por lo expuesto, la celeridad en la incorporación del nuevo procedimiento no es inocua. Cuanto antes se sumen las provincias faltantes se ayudará a no continuar cargando costos al sistema y a la economía productiva", señala.



En otro orden, manifiesta que "resulta clave que luego de la adhesión se conforme en cada jurisdicción el Cuerpo Pericial Forense, para que realice las pericias desacoplando los honorarios de los montos de las sentencias" ya que los mismos "se deberían calcular en función del acto pericial".



"La Ley 27.348 es una herramienta para bajar la litigiosidad, que todavía sigue siendo elevada, pero somos muchos los que estamos trabajando para que disminuya. El Estado, los empresarios, sindicatos y aseguradoras coincidimos en que la litigiosidad o conflictividad exacerbada no beneficia al trabajador ni a la generación de empleo de calidad. Nos afecta a todos", concluye.