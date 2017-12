Murió Juan Jaime Cesio, el exgeneral acusado de "deshonesto e indecoroso"

A los 91 años murió el general retirado Juan Jaime Cesio, quien denunció el terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico militar y acompañó a las Madres de Plaza de Mayo en una de sus marchas.



"Bandas integradas por militares han usurpado el gobierno y con el mendaz propósito de combatir la subversión, cometieron delitos aberrantes, como el secuestro, la tortura y el asesinato de miles de personas", declaró Cesio durante la dictadura sobre el accionar del gobierno de facto, luego de participar en una ronda con las Madres de Plaza de Mayo que reclamaban por sus hijos y familiares desaparecidos.



Fue sumariado por "deshonor e indecoro militar", en un proceso en el que la dictadura pidió seis años de prisión para Cesio, aunque el juicio terminó con su sobreseimiento. De inmediato fue enjuiciado nuevamente y el Superior Tribunal de Honor del Ejército lo sancionó -a pocos días de que se reiniciara el período democrático- por "descalificación por falta gravísima al honor, con la accesoria de privación de su grado, título y uniforme". Años más tarde, el gobierno del expresidente Néstor Kirchner le restituyó el grado militar.



En 2006 el expresidente Néstor Kirchner le restituyó a Juan Jaime Cesio su grado militar con un acto en Casa de Gobierno.



Cesio murió tras ser internado por una neumonía y sufrir un cuadro de sepsis pulmonar. La noticia del fallecimiento fue publicada en Facebook por su hija Guillermina: "Querido papá, te fuiste con todos los honores. No puedo estar más triste y más orgullosa... lo que siento es muy profundo. Deseo tengas toda la paz del mundo. Me enseñaste lo más importante: tu valentía y honradez nos marcó a todos", señaló.



Cesio fundó junto a otros compañeros de armas el Centro de Militares para la Democracia Argentina (Cemida), una organización que realizaba actividades para "promover el espíritu de democracia y legalidad en las Fuerzas Armadas de Argentina".



Los integrantes de la organización se propusieron hacer conocer a la opinión pública y en particular a los oficiales de las Fuerzas Armadas, "la existencia de un pensamiento militar genuinamente constitucionalista, según las más puras tradiciones sanmartinianas".