Ciudad quiere que organizaciones políticas y sociales paguen los destrozos en Congreso

La marchas contra la reforma previsional dejó un tendal de destrozos en la Plaza del Congresoconvirtiendo a las inmediaciones del Palacio Legislativo en una verdadera zona de guerra. Ahora, el Gobierno de la Ciudad busca que las organizaciones sociales y políticas que estuvieron involucradas en las protestas sean quienes paguen los $ 37 millones que costarán los arreglos.



El propio Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó que ya se iniciaron las acciones legales para "cobrarle los arreglos" a las organizaciones que estuvieron detrás de las involucradas en las protestas del 14 y 18 de diciembre. "La Procuración de la Ciudad inició las acciones penales y civiles a las organizaciones que movilizaron, organizaron y estuvieron involucradas en los disturbios del otro día para cobrarle los arreglos", aseguró Larreta al supervisar el inicio de las obras de refacción de la plaza.



En ese cotexto, el propio Jefe de Gobierno reiteró que la semana pasada la Policía de la Ciudad "cumplió su cometido" al explicar que "se pudo sesionar en el Congreso" luego de insistir en que "la agresión la recibió la Policía". Sus dichos volvieron a reavivar el debate por el desborde que sufrió la fuerza y que necesitó la ayuda de la Federal para contener el desborde de la marcha. "En todos los casos se inician investigaciones administrativas, pero la violencia la sufrió la policía, que defendió la democracia con temple y gracias a su actuación no se pudo consumar el golpe institucional que hubiera sido que el Congreso no pudiera sesionar", subrayó Larreta.



El costo total de las obras será de $ 37 millones y serán utilizados en la limpieza y reposición de mobiliario vandalizado. De acuerdo a lo señalado por la Ciudad, se trata de 92 cestos papeleros, 35 contenedores de 3.200 litros y 9 contenedores de 3.750 litros de carga bilateral. A eso también se le suma el arreglo de veredas de la plaza y alrededores. Además las obras incluyen la recuperación de los espacios verdes con nuevos pisos, escalones de mármol, cordones, equipamiento, riego, plantas herbáceas y césped.







La ciudad de Buenos Aires "ya se presentó la semana pasada en la causa penal por los disturbios y la agresión a la autoridad policial, pero también en el fuero civil para que nos reembolsen los daños, le dimos todas las filmaciones a la Justicia, e incluso le pidieron los videos a los canales de televisión", explicó Larreta en contacto con la prensa.



Por su parte, el ministro de Ambiente y Espacio Público, Eduardo Macchiavelli, brindó detalles de las obras que se llevarán a cabo y anticipó que "lo más grande y que va a llevar más tiempo y plata es el arreglo de las glorietas, lo cual es muy lamentable del punto de vista histórico".



"Ya hemos tomado los moldes para iniciar el proceso para que queden lo más parecido posible al original pero no se va a poder recuperar porque estaba hecho en mármol de Carrara de más de 100 años", apuntó. Macchiavelli, aseguró que "va a volver a ser la plaza que habíamos dejado impecable a fines de septiembre".



La última restauración de la plaza del Congreso demandó 59 millones de pesos para dotarla de una mayor superficie de espacios verdes, recuperar los senderos, fuentes y monumentos de la época de la inauguración, en 1910. "La plaza había quedado bárbara, mucha gente la estaba usando", afirmó Rodríguez Larreta. Por otra parte, el jefe de Gobierno aseveró que se atenderán "los casos puntuales" de los comerciantes de alrededor de la plaza que sufrieron daños por el accionar policial.





