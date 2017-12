Maduro impuso férreo límite a la venta de combustible por el desabastecimiento

El gobierno de Venezuela limitó este martes la venta de naftas a 35 litros por automóvil y cinco litros por motocicleta en cinco de los 23 estados del país, que cuenta con las mayores reservas probadas de crudo en el mundo, en una medida que busca combatir la "reventa" ante la escasez de combustibles.



La medida afecta a los estados occidentales Apure, Barinas, Cojedes, Lara y Portuguesa, y procura evitar la "reventa" por parte de conductores que "se abastecen en varias oportunidades" ante "la situación de contingencia presentada en materia de combustibles", dice la resolución del Ministerio de Petróleo y Minería.



Desde hace varios días se registran largas filas de vehículos en las estaciones de servicio debido al desabastecimiento de combustible que Venezuela sufre desde hace meses, reportó la agencia de noticias EFE.



El gobierno atribuye la situación a las sanciones financieras impuestas al país por Estados Unidos, mientras economistas opinan que se debe al deterioro de la infraestructura de exploración y explotación de petróleo, en manos del monopolio estatal Pdvsa.



Venezuela es el país con la mayor cantidad de reservas probadas de petróleo, de 297.000 millones de barriles, pero, tras haber sido históricamente uno de los tres principales productores y exportadores de crudo, desde 2015 no figura entre los primeros diez.



Las severas restricciones fueron rechazadas por expertos, quienes afirmaron que la medida responde a la "destrucción masiva" de la industria petrolera".



Según el Ministerio de Petróleo la medida busca rescatar el "equilibrio" de mercado en el país con las mayores reservas de petróleo.



Para José Toro Hardy, experto petrolero, el racionamiento que se va extender poco a poco al resto del país demuestra la debacle de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), que comenzó en 2002-2003 con el despido de 20 mil trabajadores que tenían conocimiento de la actividad del sector y con la politización de la petrolera por parte del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).



"Ellos siempre tratarán de que a Caracas llegue lo menos posible porque es el centro político pero esta situación se va ir extendiendo poco a poco porque sencillamente la demanda está, después de haber caído dramáticamente, en unos 220 mil barriles diarios", expresó en diálogo con ANSA.



Explicó que de las 87 plantas que integran el complejo refinador de Paraguaná -el mayor de Venezuela-, solo 7 están operativas y que las refinerías de Amuay (la más grande) y Cardón solamente están produciendo 50 mil barriles de gasolina cruda por lo que el resto tiene que ser importado.



"Esa gasolina tiene que ser tratada con componentes importados porque ya nuestras refinerías no están produciendo esos componentes y el problema es que el déficit en el flujo de caja general de PDVSA es muy alto y la carencia de divisas también es muy alta", comentó.



Además recordó que "a la hora de importar los transportistas exigen que el flete se les pague por anticipado porque PDVSA está en un proceso de default selectivo y no tiene crédito".



Desde hace varios días, una fuerte crisis de falta de gasolina se registra en gran parte del país y varias estaciones de servicio han tenido que cerrar porque no hay combustible, mientras los usuarios en kilométricas filas esperan poder surtir sus vehículos.



En Venezuela el litro de gasolina de 91 octanos cuesta 1 bolívar (menos de 0,0003 dólares a la tasa de cambio oficial de referencia), y el de 95 octanos vale 6 bolívares (0,0017 dólares), mientras que en Colombia el precio promedio del litro de gasolina es de 0,74 céntimos de dólar.



El gobierno que suele atribuir la escasez de gasolina al contrabando que se genera en la frontera binacional, recientemente informó que las fallas en el despacho responde a las sanciones impuestas por Estados Unidos contra la empresa y funcionarios del gobierno de Maduro.



Sin embargo Toro Hardy aclaró que las medidas del gobierno de Estados Unidos aunque no prohíben la importación de gasolina, se establecieron contra personas que manejan la parte financiera.



Además dijo que la escasez de gasolina responde también a que la producción petrolera ha caído "dramáticamente en 250 mil barriles diarios, en octubre y noviembre; y que "no está llegando suficiente petróleo crudo"



"No se entiende como el país con las mayores reservas de petróleo este registrando esta crisis, esto una debacle de la industria", lamentó.