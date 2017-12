Para Del Poggetto, habrá una inflación del 18% para el 2018

Marina Del Poggetto, directora de Eco Go Consultores

Marina del Poggetto, directora de Eco Go Consultores, en diálogo con ámbito.com considera que el mayor logro del gobierno del presidente Mauricio Macri fue el "acuerdo con las provincias" porque permitió que se destrabe "el entuerto fiscal".



Además señaló que permitió que vaya al Congreso "aunque con sobresaltos" el conjunto de leyes como reforma tributaria, pacto fiscal, cambio en la movilidad previsional, Presupuesto y leyes satélites, explicó la economista.



Ante la pregunta sobre cuál fue el principal error en materia económica del 2017 que cometió el Gobierno, la respuesta fue muy escueta: "La falta de coordinación entre la política fiscal, monetaria y crediticia".



En relación al 2018, para Marina del Poggetto el mayor problema que enfrentará la administración de Macri es el "cómo manejar el gradualismo para que sea sustentable (o sea que las correcciones arranquen para que el endeudamiento sea financiable y a la vez se mantenga la Gobernabilidad)".



Para la economista el año que viene será "el año de las correcciones" al tiempo que advierte que el debate en el Congreso por la movilidad previsional mostró que "las demandas de la sociedad y la oferta de la política fuera por fuera de la gestión, no incluyen la restricción presupuestaria".



Respecto a las proyecciones macroeconómicas para el 2018 la consultora estima una inflación del 18% superior al 15.7% estimado en el presupuesto y un crecimiento de la actividad del 2.1% más de un punto menor al 3.5% proyectado por el gobierno.



A continuación las principales proyecciones de Eco Go Consultores para el 2018: