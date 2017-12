Bolsas de Europa operan estables y con ausencia de inversores tras las fiestas navideñas

Las bolsas de Europa operan estables y con ausencia de inversores. Los mercados vuelven a la actividad tras cuatro días por las fiestas navideñas con una sesión sin grandes sobresaltos.



En tanto, buena parte de los inversores dan el año por cerrado y las tres sesiones que restan para cerrar el ejercicio se anticipan de transición.



Tras la caída del pasado viernes, en la que el selectivo español se dejó un 1,19% ante el incierto panorama político que dejaron los resultados de las elecciones en Cataluña, las dudas se mantienen entre los inversores y el Ibex intenta recuperar los 10.200 puntos.



• Tokio



El promedio de acciones japonesas Nikkei subió el miércoles, cuando un alza de los precios del crudo impulsó a los títulos vinculados al petróleo.



El Nikkei cerró con un avance de 0,08%, a 22.911,21 unidades. Los papeles del productor de petróleo y gas natural Inpex Corp sumaron un 2,3%, con los precios del petróleo tocando máximos de dos años y medio.



Las acciones de la empresa de perforación petrolera costa afuera Japan Drilling Co escalaron un 2,1% y las de Japan Petroleum Exploration Co, un 3,3%. En tanto, las de la refinería Idemitsu Kosan Co subieron un 2,6%.



Los títulos del astillero Kawasaki Heavy Industries saltaron un 7,9% tras anunciar que anotará una pérdida extraordinaria de 13.000 millones de yenes (114,75 millones de dólares) por el término de un acuerdo de construcción costa afuera con una empresa noruega.



Aunque el término incurrirá en pérdidas, el anuncio fue recibido en forma positiva porque se consideraba que el proyecto de construcción costa afuera estaba presionando a Kawasaki Heavy con costos adicionales.



Las acciones vinculadas a las criptomonedas subieron tras un fuerte repunte del bitcoin. Los títulos del proveedor de Internet GMO Internet Inc, que está involucrado con negocios con bitcoin, ganaron un 3,1%, mientras que los de Remixpoint Inc, un operador de servicios de transacciones virtuales, escalaron un 5%.



El índice más amplio Topix avanzó un 0,15%, a 1.829,79 unidades.