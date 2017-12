Cristiano Ronaldo podría ir preso por el millonario fraude fiscal en España

Cristiano Ronaldo tuvo un año deportivo y familiar muy bueno, aunque los problemas con la Justicia española lo opacaron. De hecho, la Unidad Central de Coordinación de Hacienda en materia de Delito Fiscal de Madrid considera que en condiciones normales debería terminar en prisión y rechazó que el futbolista no supiera del fraude fiscal que se estaba cometiendo.



A mediados de 2017, la Fiscalía de Madrid denunció a "CR7" por defraudar a la Hacienda española en 14,7 millones de euros. El futbolista declaró que no sabía de esos movimientos y que si no se llamara Cristiano Ronaldo no estaría sentado en el banco de los acusados.



La responsable de la Unidad Central de Coordinación de Hacienda en materia de Delito Fiscal, Caridad Gómez Mourelo, declaró que en condiciones normales el portugués terminaría en prisión. "Sinceramente tenemos personas en prisión por haber dejado de pagar 125.000 euros", advirtió, además de dejar en claro que la evasión era voluntaria y que Ronaldo empleó testaferros y paraísos fiscales en una estructura societaria en las Islas Vírgenes Británicas para que no se detectara.