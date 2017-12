¿Quién ganó este combate? Sugar Ray Leonard y Mayweather se cruzaron duro en las redes sociales

Sugar Ray Leonard y Floyd Mayweather se cruzaron en Instagram discutiendo sobre quién era el mejor boxeador de la historia. Un comentario de "Money" disparó una disputa virtual que finalizó con fallo dividido y algunos golpes bajos.



Todo comenzó cuando Mayweather comentó una foto del legendario boxeador: "Vos Sugar y yo somos los mejores todos los tiempos". "Recuerdas esa noche cuando nos encontramos y me comentaste que yo era el mejor que jamás hayas visto, así que... ¿estás cambiando de opinión porque ahora estás retirado?", retrucó Leonard.



La respuesta no cayó nada bien en Mayweather, que no se quedó callado: "Perdiste tu primera pelea ante un peso ligero, que fue Robert Duran. TBE (el mejor de siempre) nunca ha perdido. Si un luchador era joven o viejo, en su mejor momento o pasado su mejor momento, los superé a todos".