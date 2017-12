Intenso debate en el Senado que se encamina a convertir en ley el Presupuesto 2018 y la reforma tributariatributaria

El Senado debate la ley de Presupuesto para 2018 y un paquete de leyes económicas, en la última sesión parlamentario del año en la que el oficialismo defiende las medidas al afirmar que forman parte de la política gubernamental para terminar con la pobreza y crear empleo, mientras que la oposición cuestiona lo que considera "un tratamiento exprés".



En el inicio del debate, Esteban Bullrich fue el senador de Cambiemos elegido como miembro informante para defender la llamada ley de leyes, con un discurso en el que expuso pocos números y eligió centrar en conceptos políticos.







"Nuestra visión debe enmarcarse sobre los ejes que se ha fijado el gobierno nacional, terminar con la pobreza, derrotar al narcotráfico y unir a los argentinos", recalcó el senador, y afirmó que "la pobreza es la peor vulneración de los derechos humanos".



El senador efectuó un repaso de las medidas tomadas por la administración de Mauricio Macri en el área social, como la ampliación de las asignaciones universales, la reparación histórica a losjubilados o el aumento del seguro de desempleo.



También consideró como central la baja de la inflación y la reducción del déficit fiscal, y señaló que "no basta con reducir la inflación si no se reconoce la situación social".



"La inflación, que estamos reduciendo, era el impuesto más dañino para el crecimiento y para aumentar el empleo formal", aseveró en su discurso, y ratificó que el Presupuesto 2018 contempla "una caída del déficit para un crecimiento económico sustentable".



Destacó también el acuerdo con las provincias para eliminar el impuesto a los Ingresos Brutos y lograr la desaparición de las aduanas internas, y enfatizó la necesidad de construir confianza hacia afuera.



Bullrich ponderó la inversión prevista en infraestructura, especialmente en materia vial que, afirmó, permitirá "fortalecer el federalismo". Aseguró que el plan de inversión atiende los derechos de todos los ciudadanos, y garantizó que se busca avanzar hacia un 100% de argentinos con agua corriente y un 75% de argentinos con cloacas para fines de 2019.



En representación del kirchnerismo, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti lo secundó en el uso de la palabra y dijo estar "sorprendida" por lo que calificó como "un discurso que pareció un conglomerado de frases inconexas".



La senadora del bloque del Frente para la Victoria que integra el bloque de la ex presidenta Cristina de Kichner, acusó al Gobierno de "representar los intereses de las grandes corporaciones", y calificó el debate de las leyes económicas "como una maratón de ajuste falsa y mentirosa".



Fernández Sagasti adelantó que su bloque de ocho senadores firmaría un dictamen de minoría, mientras que su par María de los Angeles Sacnun, con quien compartió el uso de la palabra, refutó los dichos de Bullrich al sostener que las políticas oficiales "vulneran" los derechos humanos "en lugar de atenderlos".



En el inicio de la discusión del Presupuesto, el senador por el peronismo federal Adolfo Rodríguez Saá protestó por el hecho de que los proyectos como el del pacto fiscal firmado con los gobernadores no haya sido girado a comisiones como la suya de Coparticipación Federal, y también criticó el "tratamiento exprés" que, según afirmó, impulsaría el Poder Ejecutivo.





La senadora nacional de Cambiemos Silvia Elías de Pérez declaró que la reforma tributaria marca "un hito histórico" debido a que "va a sentar las bases para que aumente la inversión".



Elías de Pérez remarcó que "es una reforma de alivio fiscal", aseguró que el Gobierno nacional "está resolviendo estamos resolviendo muchas injusticias y la poca creatividad que teníamos" y precisó que "Argentina ocupa hoy el lugar número 135 sobre 138 países en cuanto a incentivos a la inversión".



En ese sentido, señaló la importancia de promover esta reforma tributaria al sostener que el actual es "un sistema complejo burocrático, inequitativo y regresivo de muchos de los impuestos".



María Eugenia Catafalmo, del peronismo puntano, consideró que esta norma "de federalismo no tiene nada" y protestó por la "subejecución de partidas presupuestarias" y "una disminución del gasto" para la provincia de San Luis que representa junto a Adolfo Rodríguez Saá.



En representación del interbloque Argentina Federal, el chubutense Mario Pais reconoció la importancia de "transformar el sistema tributario argentino" al expresar que "tenía una complejidad que posibilitaba la evasión y las dificultades de aquellos pequeños contribuyentes".



Sin embargo, advirtió que la nueva ley "no altera la matriz tributaria nacional sino la complejiza mucho más" y en algunos puntos "va en detrimento de las economías regionales".



En tanto, el peronista formoseño José Mayans sostuvo que la Ley de Presupuesto "está llena de mentiras", que el gobierno "no mide la realidad" y que "está generando cada vez más pobres".



"Los resultados que tenemos son pésimos. Hay caída del PBI", indicó Mayans, pese a que los datos económicos señalan que aumentó poco menos que el tres por ciento en 2017.



El cordobés Carlos Caserio elogió algunos puntos de la Reforma Tributaria, como la baja de las contribuciones patronales y la eliminación del pago del Impuesto a las Ganancias a cooperativas y mutuales.



Sin embargo, consideró que "es una reforma pobre" y aseguró que "los objetivos de esta propuesta no van a cubrir las necesidades del déficit fiscal que tiene el país".



El debate -en el que se anotaron 39 oradores y se estima se extenderá hasta esta noche- comenzó a las 11.40 con la jura de la senadora de Cambiemos Gladys González, y un planteo de una cuestión de privilegio de la senadora Cristina Kirchner en su debut como senadora, en el que rechazó el pedido de desafuero en su contra.