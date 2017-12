Un argentino llega por primera vez al fútbol español a los 33 años

Peñalba jugará en Las Palmas, que pelea por no descender.

El mediocampista Gabriel Peñalba, de 33 años, de último paso por el equipo mexicano de Cruz Azul, se convirtió en refuerzo de Unión Deportivo Las Palmas, entidad que lucha por no descender en la Liga de España, según informó el club "canario" en su página.



Peñalba, quien llega en condición de jugador libre, viene de ser dirigido en Cruz Azul por el técnico español Francisco "Paco" Jémez, recientemente incorporado a Las Palmas.



La contratación de Jémez surgió como sustituto de Jorge Almirón, quien era el elegido por el club español y que no pudo asumir por no tener la antigüedad requerida por la UEFA para trabajar en clubes europeos.



En Las Palmas, club que marcha último en la Liga de España con 11 unidades, Peñalba será compañero de los argentinos Jonathan Calleri (ex-All Boys y Boca Juniors), Leandro Chichizola (ex-River) y Hernán Toledo (ex-Vélez).



Peñalba se formó en las categorías inferiores de Boca y en Deportivo Morón. Después jugó en Quilmes, Argentinos, Estudiantes, Tigre; Lorient de Francia; Veracruz y Cruz Azul de México.