Bullrich lanzó "comando unificado" con provincias patagónicas por la RAM

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lanzó este miércoles un "comando unificado" con provincias patagónicas para atender la problemática entorno a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y su "lucha insurreccional".



La funcionaria nacional señaló que también van a "convocar a la Justicia federal y provincial a este trabajo para que este fenómeno violento no crezca".



En conferencia de prensa en el Ministerio de Seguridad, Bullrich definió a la RAM como "un grupo etnonacionalista que practica una violencia extrema" y que lleva adelante una "lucha insurreccional que no reconoce al Estado ni a la Constitución Argentina, ni a las provincias".



Bullrich recibió en la sede de su cartera a los ministros de Gobierno de Chubut, Pablo Durán; de Seguridad y Justicia de Río Negro, Gastón Pérez Esteban; y de Seguridad, Trabajo y Ambiente de Neuquén, Jorge Antonio Lara, para discutir acciones conjuntas ante episodios de violencia atribuidos a la RAM.





Hace un mes, la ministra de Seguridad se refirió a la RAM y aseguró que "el Estado, el juez, las fuerzas de seguridad, y los ministerios de Seguridad y de Justicia" llevan adelante una "acción legítima, enmarcada en la ley frente a la acción violenta, ilegal e inaceptable para la democracia de un país que quiere vivir en paz", en referencia a los grupos mapuches "que han tomado la violencia como forma de acción política", en una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, junto al ministro de Justicia, Germán Garavano.



"Son grupos violentos que no respetan la ley. No tienen reivindicaciones, han tomado la violencia como forma de acción política. No reconocen el Estado ni la Constitución", aseveró la funcionaria en el marco del asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, en Villa Mascardi. Y advirtió: "Estamos totalmente abiertos al diálogo con cualquier grupo pacífico. Pero no va a haber diálogo con grupos violentos que violan la ley".