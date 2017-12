Cristina desafiante: pidió que el Senado trate su desafuero

La senadora nacional Cristina de Kirchner planteó una cuestión de privilegio en el inicio de la sesión especial en la que se tratará el Presupuesto 2018 para manifestar su rechazo al pedido judicial de desafuero en su contra en la causa del encubrimiento del atentado a la AMIA, pedido al que consideró como "un avasallamiento de la representación política institucional".



"Esta Cámara puede tratar el desafuero, que no se trate porque no hay comisión es un argumento que se derrumba, no hace falta ninguna comisión", dijo la exmandataria en la Cámara Alta.





Cristina de Kirchner. Foto: Ignacio Petunchi.



"Los fueros no son de los legisladores, son de este cuerpo. El Parlamento a través de los fueros, que tienen una raigambre histórica, quiere custodiar que la votación y la voluntad no sean alteradas por elementos de la política", argumentó la senadora.



Al mismo tiempo, Cristina mantuvo un cruce con la vicepresidenta Gabriela Michetti, al defender la firma del Memorando de Entendimiento con Irán. "Fue firmado de acuerdo a las atribuciones que marca la Constitución y fuera remitido al Parlamento para su tratamiento. Fue tratado, debatido y aprobado en sesiones públicas del Parlamento", sostuvo la expresidenta.