River hizo una oferta por Armani, pero Atlético Nacional pretende el doble

River hizo una oferta formal por Franco Armani y, aunque fue considerada insuficiente por Atlético Nacional, el jugador presiona para forzar su salida de Colombia.



La propuesta fue de dos millones de dólares, pero la respuesta fue tajante: se va sólo por la cláusula de salida, que es exactamente el doble.



No obstante, Armani le hizo saber a la dirigencia de Atlético Nacional que quiere irse a River y por consiguiente no se descarta que, si se mejora la propuesta económica, la institución cafetera termine desprendiéndose de él.



El argentino, de 31 años, mide 1.89 metros y es el apuntado para cubrir un puesto en el que no dieron seguridad Germán Lux y Augusto Batalla en los últimos tiempos.