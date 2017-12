Nueva cúpula del PJ prepara raid renovador en el verano de la Costa

El primer acto de la renovación del PJ bonaerense se terminó de cumplir con la unción de Menéndez y Gray. Por estas horas se delinea una gira veraniega con un elenco variopinto que aúne a las siempre eclécticas vertientes del peronismo, que tengan como eje el recambio.



Detrás de la renovación se esconde no solo un aggiornamiento de ideas sino algo más profundo que es juntar a dirigentes con empatía mutua para reforzar un PJ que pueda salir de perdedor -en las últimas tres elecciones el peronismo mordió el polvo bonaerense-, y desde la provincia de Buenos Aires rearmar el partido a nivel nacional.



Desde que los intendentes bonaerenses sellaron el pacto de unidad, desplazando al kirchnerismo a un segundo plano, encomiaron al presidente y vice del PJ provincial, Gustavo Menéndez, jefe comunal de Merlo, y Fernando Gray, de Esteban Echeverría, a sumar voluntades buscando a quienes se fueron del partido descontento con la gestión personalísima impuesta por La Cámpora.



Menéndez y Gray quieren que "Unidad y Renovación" no quede en un slogan de la campaña partidaria sino que constituya el cimiento de la reconstrucción en la que puedan abrevar aquellos que piensan en la necesidad de alumbrar una dirigencia que pueda enarbolar las banderas históricas del peronismo sin quedar alcanzados por la corrosión del kirchnerismo.



"Tenemos claro que la renovación no es un tema de edad, es un tema de nuevas ideas", enfatizó un dirigente con peso en el nuevo organigrama peronista. Por eso, en esta segundo oleada renovadora Menéndez y Gray tenderán puentes con Sergio Massa del Frente Renovador, Fernando "Chino" Navarro del Movimiento Evita, Florencio Randazzo de Cumplir, y Diego Bossio, del Bloque Justicialista, entre otros, como la punta del iceberg que esconde debajo a muchos dirigentes que prefieren el paraguas del sello PJ.



La idea de la fórmula que se alternará el poder en el peronismo recorrer el interior de la provincia y la Costa Atlántica en los que será un "verano movido y caliente" con negociaciones que permitan empezar a llenar la "cáscara vacía" que dejó el kirchnerismo.



La intención con el raid veraniego es tomar contacto con dirigentes y referentes distritales del peronismo. De hecho, Menéndez estuvo ayer en Bahía Blanca en el asunción de Mario Simon como presidente del peronismo local. Allí admitió contactos con Massa y "varios de sus legisladores y con varios de sus intendentes". "Hablamos también con Facundo Moyano y Felipe Solá, con compañeros que han pertenecido a las filas de Florencio Randazzo en las últimas elecciones como Gabriel Katopodis, Francisco Echarren, Juanchi Zabaleta, dirigentes que están dentro del esquema político de Diego Bossio y dirigentes importantísimos de la CGT que habían permanecidos alejados durante mucho tiempo del PJ como Pablo Moyano y Omar Plaini, entre otros", agregó.



Más tarde, Menéndez participó de una cena en Monte Hermoso con los dirigentes de la Sexta Sección electoral, en lo que es el inicio de una recorrida con los referentes de las ocho secciones electorales de la provincia de Buenos Aires.



En el marco de la estrategia de la unión peronista, Gray adelantó por estas horas que la nueva conducción decidió convocar para la segunda quincena de enero al Consejo del partido. En esa primera reunión deberán avanzar en la designación de los responsables de las 42 secretarías que están vacantes.



Por otra parte, las intensas vacaciones peronistas contemplan realizar el 16 de febrero en la ciudad balnearia de Santa Teresita, en el partido de La Costa, cuyo intendente Juan Pablo de Jesús es el nuevo secretario del PJ bonaerense.