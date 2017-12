Avellaneda se rebela contra el ajuste de Vidal e incorpora a 800 trabajadores

En el marco del ajuste que promueve la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, con la Ley de Ministerios y un paquete de normas que incluyen la eliminación de las jubilaciones de privilegio con el objeto de ajustar el gasto político, el municipio de Avellaneda optó por otro camino y anunció la incorporación de 800 trabajadores.



En un acto que se llevará a cabo el jueves de esta semana, el intendente Jorge Ferraresi firmará los contratos de los nuevos empleados del Poder Ejecutivo Municipal y firmará además un acuerdo con los gremios que fija un aumento salarial de 30 % para el 2018 y otros importantes beneficios para los trabajadores comunales.



Según argumentó el Ejecutivo municipal, el beneficio puede concretarse "debido a que la Municipalidad de Avellaneda no suscribirá el Régimen Provincial de Responsabilidad Fiscal Municipal " que impulsa el gobierno provincial y que entre otros recortes, compromete a los municipios a que no aumenten su planta de personal por encima del crecimiento de la población.



"El año que viene será un año de lucha, pero también de trabajo y de sueños colectivos", expresó Ferraresi. En ese marco también destacó: "Son tiempos de ajuste pero en Avellaneda vamos a seguir invirtiendo. No vamos por el camino del pacto fiscal que propone el Gobierno provincial. Al contrario, vamos a invertir, somos un Estado presente".



La decisión municipal contrasta con la impulsada por la Provincia de Buenos Aires, en la que Vidal impulsa reducir unos 222 cargos políticos (y conseguir un ahorro anual de $ 600 millones) y la prórroga de la emergencia en seguridad.