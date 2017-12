La Legislatura bonaerense aprobó la adhesión de la Provincia al pacto fiscal

La Cámara de Diputados bonaerense aprobó la adhesión de la provincia de Buenos Aires al Consenso Fiscal, que incluye rebajas en la alícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos, y giró la iniciativa al Senado.



Ese acuerdo fue rubricado por el presidente Mauricio Macri y los gobernadores en noviembre y la adhesión permitirá, entre otras cuestiones, el ingreso de 21.000 millones de pesos a la provincia en 2018 y otros 44.000 millones de pesos en 2019, por la mejora en la distribución de la coparticipación federal y la baja del Fondo del Conurbano.



Para alcanzar este objetivo, la provincia de Buenos Aires firmó el convenio a cambio de retirar la demanda que había llevado a la Corte Suprema para eliminar el tope existente en el Fondo del Conurbano para recuperar alrededor de 300.000 millones por el retroactivo de los recursos no recibidos entre 2011 y 2015.



La adhesión fue aprobada en la Cámara de Diputados bonaerense con el voto negativo del bloque de Unidad Ciudadana-FpV y de la banca del FIT y el respaldo del oficialismo, del PJ-Unidad y Renovación, y de los legisladores del Frente Renovador.



El Consenso Fiscal incluye rebajas en las alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en rubros como el transporte y el agro, según el nivel de facturación.



De ese modo, en el agro quienes tributaban una alícuota de 1,75 por ciento pasarán a 1,50 por ciento en el caso de aquellos productores que facturan más de 78 millones de pesos al año, mientras que en el transporte las alícuotas descienden del 3,5 y 4,5 por ciento al 3 por ciento.



En tanto, las alícuotas de servicios de electricidad, agua y gas descenderán de 5 a 4 por ciento.



En la sesión, el presidente de la Comisión de Presupuesto e Impuestos de la Cámara baja, Marcelo Daletto (Cambiemos), calificó de "gran noticia" a "esta vuelta del (nuevo) Fondo del Conurbano", que "quedará para la provincia independientemente de quien gane las elecciones en el 2019".



Los bloques de la oposición cuestionaron que los fondos compensatorios que recibirá la provincia de Buenos Aires provendrán del dinero que "se quita a los jubilados" y criticaron la falta de discusión sobre este pacto.



El legislador Juan Agustín Debandi de Unidad Ciudadana-FpV sostuvo que "no veo por qué debemos votar contentos este supuesto consenso fiscal que va a salvar a Buenos Aires, en las calles no la están pasando bien y las políticas públicas del gobierno provincial distan de ser las que uno hubiera querido".



"No llamemos a este fondo (que recibirá la Provincia), Fondo del Conurbano, digamos que estamos recuperando el Fondo de los Jubilados, así va a quedar mejor", ironizó.



El diputado Juan Carlos Haljan de Unidad Ciudadana aseguró que el bloque no busca "poner palos en la rueda" ni está "en contra de la recuperación de esos recursos pero sí de dónde se sacan para aportárselos a la provincia", por lo que cuestionó no haber sido convocados para decir "de dónde podían salir esos recursos. El eslogan (de Cambiemos) ´entre todos' no era tan entre todos".



En tanto, el legislador del Frente de Izquierda de los Trabajadores, Guillermo Kane, adelantó el rechazo de su bloque al Pacto Fiscal, ya que "es una caja de la gobernadora" (María Eugenia Vidal), y señaló no conocer ningún plan de la mandataria sobre el destino de estos fondos.