Mañana no funcionará la Línea B de subtes por un paro

El servicio de la línea B del subte no funcionará mañana durante todo el día, a raíz de un paro de actividades dispuesto por el sindicato Asociación Gremial de los Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP).



El metrodelegado Claudio Dellecarbonara explicó que la medida de fuerza se decidió debido a que la empresa Metrovías está a punto de despedir a "un trabajador que tiene un hijo discapacitado".



La huelga regirá desde las 0:00 de este jueves en la línea que une el bajo porteño con Villa Urquiza, pasando por otros barrios porteños como Chacarita, Villa Crespo, Almagro y Once, y el gremialista advirtió que la medida de fuerza se mantendría "hasta que se revierta la situación del compañero".



Sobre los motivos del paro, Dellacarbonara sostuvo que Metrovías cometió una "escandalosa discriminación" al comunicar la intención de despedir a "un trabajador que tiene un hijo discapacitado", y denunció que la empresa "está llevando adelante una campaña de amedrentamiento, persecución antisindical, presiones a trabajadores para que renuncien, y decenas y decenas de sanciones arbitrarias".



"Está claro que la empresa quiere buscar un conflicto, y por eso la hacemos responsable, al igual que al Gobierno de la Ciudad, por los inconvenientes que se generen a los pasajeros.



De nuestra parte no podemos permitir un nuevo ataque ni que Metrovías le saque el pan a un trabajador que tiene que mantener a su hijo discapacitado", finalizó.