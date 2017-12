La Justicia le otorgó la prisión domiciliaria a Etchecolatz

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 decidió este miércoles otorgarle la prisión domiciliaria al represor condenado a prisión perpetua Miguel Etchecolatz, quien en los próximos días será trasladado a una vivienda en la ciudad de Mar del Plata.



Los jueces José Martínez Sobrino, Julio Panelo y Fernando Canero entendieron que Etchecolatz cumple con los requisitos del artículo 10 del Código Penal y en el artículo 32 de la ley 24.660 para recibir la domiciliaria.



En el fallo, remarcaron que "la situación del imputado -quien cuenta con 88 años y diversas dolencias- encuadra dentro de las previsiones de la normativa reseñada, tratándose del geronte con mayor edad en institución carcelaria en todo el ámbito penitenciario federal".



El ex jefe de la Policía Bonaerense, condenado en seis juicios por delitos de lesa humanidad, fijó domicilio en Mar del Plata, donde tendrá "un dispositivo de monitoreo electrónico" y vivirá junto a su esposa, que oficiará de "garante en el cuidado".



Los magistrados prohibieron que tenga armas de fuego en su casa, ubicada en la calle Nuevo Boulevard del Bosque, entre Guaraníes y Tobas, Bosque Peralta Ramos.



El TOF 6 hizo lugar al pedido del defensor oficial de Etchecolatz, Carlos Ranuschio, luego de que en otras causas le otorgaran al represor el mismo beneficio, que ahora podrá hacerse efectivo porque era el último pendiente.



La solicitud del abogado se había basado en "la existencia de un delicado cuadro de salud por parte de Etchecolatz que amerita el otorgamiento del beneficio solicitado, ya que resulta claro que, más allá de la cronicidad de las patologías que padece el nombrado, con el transcurso del tiempo se ha venido presentando una situación de progresivo deterioro de su salud y estado clínico general".



Los jueces aclararon que "los graves delitos por los que está siendo actualmente juzgado" el represor "no autorizan a este tribunal a desoír las garantías impuestas por nuestra Constitución Nacional".



"Teniendo en cuenta que el encierro no parece conveniente ni se advierte como una medida indispensable para asegurar los fines del proceso, consideramos que se debe modificar la modalidad restrictiva de libertad de Miguel Etchecolatz", señalaron los magistrados.



Se espera que en los próximos días sea trasladado a Mar del Plata por el Servicio Penitenciario Federal (SPF).



El exjefe de la Brigada de Investigaciones de la Bonaerense fue condenado en seis oportunidades por crímenes de lesa humanidad: en 1986, a 23 años de prisión en la denominada "causa Camps"; en 2004, a 7 años de prisión (reducida luego a 4), por la apropiación de una hija de desaparecidos; en 2006, a reclusión perpetua en la conocida como "causa Etchecolatz"; en 2012, a prisión perpetua por el "Circuito Camps"; en 2014, a perpetua por un doble homicidio en el marco de la "causa La Cacha", y en 2016, a 25 años de prisión por el secuestro y las torturas a una pareja desaparecida.



Ahora, enfrenta otro juicio oral por hechos que se produjeron en las dependencias de la Comisaria 1 de la localidad de Monte Grande y en la ex-División Cuatrerismo de la Bonaerense, del partido de La Matanza, en las inmediaciones de la intersección de la Autopista Ricchieri y Camino de Cintura.



Cuando la fuerza era comandada por el fallecido represor Ramón Camps, tuvo a su cargo los 21 campos clandestinos de detención, tortura y exterminio que funcionaron en territorio bonaerense durante la dictadura.



Además, la desaparición de Julio López se produjo días después de que el testigo declarara en una causa en su contra, en 2006.