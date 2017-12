Massa reunió a su tropa antes de un "verano sabático"

Lejos de la liturgia peronista y con el río de fondo, Sergio Massa reunió a su tropa en el coqueto Museo de Arte Tigre (MAT) para hacer un balance de año del Frente Renovador y bajar línea hacia lo que se viene.



Con un discurso en donde apeló a la unidad, el tigrense se mostró rodeado de la "mesa chica" en Diputados que integran Graciela Camaño, Mirta Tundis, Ignacio de Mendiguren, Daniel Arroyo y Marco Lavagna, los intendentes "fieles" como Julio Zamora y Luis Andreotti, los legisladores provinciales y los concejales massistas.



Los grandes ausentes de la foto de fin de año fueron el diputado Felipe Solá y Margarita Stolbizer, quien fuera compañera de fórmula del tigrense.



Desgastado por las tres elecciones que pesan sobre sus hombros, al interior de su espacio Massa bajó el mantra de la unidad hacia el futuro. En el Frente Renovador saben que necesitan ampliar su base y confían en que la imagen de equipo es la mejor estrategia.



En el cierre del brindis, el propio Massa sostuvo que "fue un año más en la historia de nuestra fuerza política" y que "para nosotros termina un año y empieza otro con desafíos".



En ese contexto, Massa llamó a "a abrazar a quienes no están en el Frente Renovador y que sientan como nosotros".



Por lo pronto, los próximos movimientos del tigrense aún son una incógnita. Allegados al referente del Frente Renovador revelaron a ámbito.com que todavía no hay definiciones sobre qué hará Massa en el corto plazo.



"La definición puede llegar en marzo", anticiparon voceros del tigrense. Durante el verano, a Massa se lo verá en el blaneario CR de Pinamar, su histórico lugar de descanso en la Costa, donde veraneará por 10 días. Luego viajará a EEUU, donde se reunirá con el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani.



Lo cierto es que en el horizonte aparece el PJ bonaerense, que de la mano de Gustavo Menéndez y Fernando Gray busca arrimar al partido a los peronistas que hoy se encuentran alejados de la estructura partidaria.



En ese sentido, voceros de Massa aseguran que todavía "no hay definiciones" respecto a un acercamiento a la conducción de los intendentes de Merlo y de Esteban Echeverria. Si bien desde el peronismo provincial ya anticiparon que con miras al 2019 buscarán un acercamiento con el líder del Frente Renovador, desde Tigre aún no se apuran y anticipan que fiel a su estilo para Massa "todo se va a definir a último momento".



Sin embargo, la posible unidad peronista tiene un escollo con nombre y apellido: Cristina de Kirchner. Una de las espadas del massismo en el Congreso señaló que CFK "es una piedra en el zapato que los compañeros deberán resolver como se la sacan del zapato".



Por lo pronto, el tigrense despidió el año junto a diputados, legisladores provinciales, intendentes bonaerenses y concejales con la promesa de regresar en marzo con un panorama más claro de su futuro político del que por el momento el PJ provincial todavía no forma parte de sus planes.