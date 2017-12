Fin del misterio: Ronaldo explicó el extraño corte de pelo que lució en el Mundial 2002

El exdelantero brasileño Ronaldo explicó el excéntrico corte que lució en el Mundial de Corea y Japón 2002. Según confesó, se inspiró en Cascão, personaje de Clase de Mónica, uno de los dibujos animados más populares de la televisión brasileña.



El corte fue furor entre los más pequeños, más si se tiene en cuenta que Ronaldo fue figura en aquel Mundial donde Brasil terminaría levantando su última Copa del Mundo hasta el momento. "Cada vez que miraba a un niño con ese corte me quedaba desesperado. No era eso lo que quería, no lo hice influenciar a los niños de esta manera", aseguró.



Uno de los niños que se realizó el corte de Ronaldo fue Neymar, hoy estrella del París Saint Germain: "En 2002 tenía ese corte de pelo, pero no recuerdo mucho", admitió.