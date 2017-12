Una lesión que persigue a Nadal lo obliga a postergar su debut en la temporada 2018

El español Rafael Nadal retrasará su debut en la temporada 2018 por los problemas que arrastra en la rodilla derecha y llegará al Abierto de Australia sin rodaje previo.



El número uno del ranking anunció en la madrugada del miércoles que no jugará la próxima semana el torneo de Brisbane, donde pretendía arrancar el curso y sumar horas en pista antes del primer Grand Slam.



"Lamento anunciar que no iré a Brisbane este año. Mi intención era jugar, pero todavía no estoy listo después de la larga temporada del año pasado y el comienzo tardío de mi preparación", indicó Nadal en su cuenta de Twitter.



El español aterrizará en Melbourne el 4 de enero e iniciará la puesta a punto para el Abierto de Australia, que empieza 11 días después.



Campeón de 16 Grand Slam, Nadal sufrió problemas en la rodilla derecha en el último tramo de la temporada 2017. Jugó 18 torneos en todo el año, de los que ganó seis, y llegó a la gira asiática en octubre con molestias en la rodilla, una articulación que le dio muchos problemas en el pasado.



Tras perder la final de Shanghái con una cinta para sujetar el tendón rotuliano, renunció a Basilea, se retiró en los cuartos de final de París y se bajó también del Masters de Londres tras su primer partido.



Recientemente anunció también su baja de una exhibición en Abu Dabi, lo que disparó las alarmas sobre el estado de su rodilla. Además, hubo rumores de que canceló una semana de entrenamientos en Mallorca, su isla natal.