Allanaron la casa de Echegaray en busca de documentación de un auto con franquicia diplomática

El juez en lo Penal Económico Diego Amarante ordenó este jueves el allanamiento del domicilio del extitular de la AFIP Ricardo Echegaray en la localidad de Tigre, en el marco de una causa que lo investiga por contrabando agravado cuando era director de la Aduana, por la concesión de una patente diplomática.



El allanamiento estuvo a cargo de efectivos de la Prefectura Naval en la vivienda que el exfuncionario posee en el barrio Talar del Lago I de Tigre.



El procedimiento tenía como objetivo la búsqueda de un expediente administrativo sobre la concesión de una patente diplomática a un vehículo para un representante taiwanés en la Argentina, que faltaba de los archivos de la Aduana.



Según supo NA, no encontraron papeles de esa operación y los prefectos sólo se llevaron unos registros informáticos que ahora serán analizados por el juez.



Echegaray es el único imputado por este caso, por el que fue indagado el 19 de diciembre pasado durante varias horas: en esa audiencia, el exjefe de la AFIP defendió su intervención en el trámite del automóvil, al que le concedió la patente diplomática.



Según se sospecha, el vehículo habría ingresado al territorio argentino sin pagar impuestos por ser destinado a un diplomático, pero luego habría sido vendido a un particular.



El episodio ocurrió en 2006, cuando Echegaray era director de la Aduana e intervino en la operación para ceder una patente diplomática a un vehículo de alta gama correspondiente a un representante personal diplomático de Taiwán, cuando ese país no tenía rango de embajada en la Argentina.



Tal cual se lo imputó en la causa, al momento de entregarse la patente diplomática no se le dio intervención, como debería haberse hecho, al Ministerio de Relaciones Exteriores.



El ex titular de la AFIP es investigado por presunto contrabando agravado y en los próximos días el magistrado debe resolver sobre su situación procesal, aunque ya le dispuso la prohibición para salir del país.