Piqué debutó como periodista y logró que Neymar le haga una dura confesión

El defensor del Barcelona Gerard Piqué debutó como periodista en el canal de youtube "The Players' Tribune" y su primera entrevista fue a su excompañero Neymar. El brasileño Neymar afirmó que la lesión que sufrió en su espalda ante Colombia durante el Mundial 2014 fue su peor momento ya que la circunstancia lo marginó del certamen y podría haberlo alejado del fútbol.



"La lesión fue el peor momento debido a la semana que pasé. Lloraba en casa. Veía a mi madre y a mi padre llorando, todo el mundo triste. Ese fue mi peor momento", declaró el delantero del Paris Saint Germain al recordar fractura de la tercera vértebra que sufrió en el triunfo de su equipo 2-1 ante Colombia por los cuartos de final del último Mundial, tras ser golpeado por la espalda por el colombiano Camilo Zúñiga.



Sobre la lesión, el brasileño también recordó que intentó levantarse tras sentir el golpe del defensor colombiano porque su intención era seguir disputando el encuentro. "Intenté levantarme, pero me dolía mucho. Marcelo -por su compañero de selección y jugador del Real Madrid- me decía 'no, no, llamen a los médicos'. Yo estaba loco (risas). No podía darme vuelta", explicó. "No sentía las piernas y entonces fui al hospital del estadio. Me acuerdo que tenía la pierna doblada y no podía estirarla", completó.



Neymar también contó que el médico lo atendió, después de constatar la gravedad de su lesión, le dijo que tenía una buena y una mala noticia para darle: "La mala es que es no puedes jugar más jugar el Mundial. La buena es que cuando te recuperes podrás a volver a caminar, porque si hubiera sido dos centímetros se acaba el fútbol para ti".