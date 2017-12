Confirman la detención de De Vido por la causa YCRT

La Cámara Federal porteña confirmó este jueves el procesamiento y la prisión preventiva para el detenido ex ministro de Planificación del kirchnerismo Julio De Vido, en la causa en la que se investiga un supuesto desvío de $ 270 millones en el Yacimiento Carbonífero Río Turbio, según el fallo de la sala II del Tribunal de Apelaciones.



El ex funcionario está detenido en el penal de Marcos Paz desde el 25 de octubre pasado, por obras inconclusas en el yacimiento de carbón y por sobreprecios en la compra de Gas Licuado durante su gestión.



"La libertad del imputado puede implicar un real obstáculo al cabal esclarecimiento de la maniobra y sus completos alcances", afirmó el camarista Martín Irurzun al rechazar un pedido por la libertad de De Vido, en una postura que compartió el juez Leopoldo Bruglia y en la que votó en disidencia Eduardo Farah.



De esta manera, el diputado nacional sin uso de fueros seguirá preso en la cárcel de Marcos Paz y a su defensa le quedará recurrir a la Cámara Federal de Casación Penal.



De Vido está procesado con prisión preventiva por "administración fraudulenta" a raíz del desvío de 265 mllones de pesos de fondos públicos destinados a la reconversión de la mina y a un tren turístico.



Los camaristas de la sala II del Tribunal de Apelaciones Farah e Irurzun confirmaron el procesamiento con un embargo de 250 millones de pesos, pero el primero votó en minoría por concederle la excarcelación y revocar la prisión preventiva.



Desempató el camarista Leopoldo Bruglia de la sala I, quien votó junto con Irurzun por rechazar la excarcelación y confirmar la prisión para el ex ministro



Para los jueces Irurzun y Bruglia la investigación a cargo del juez federal Luis Rodríguez "se encuentra en pleno y constante avance" con "múltiples medidas directamente enfocadas al quehacer ilícito que se reprocha" a De Vido.



En su voto, Irurzun remarcó que la decisión de detener a De Vido no se tomó de manera exclusiva por el cargo que tenía como presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados ni por su condición de diputado de la Nación, sino por "un cúmulo de circunstancias que acreditaban concretos indicios de entorpecimiento".



Sobre todo "continúa siendo objeto de investigación el destino que habrían tenido los fondos públicos comprometidos, cuya ubicación y recuperación es -por su naturaleza- uno de los objetivos prioritarios", remarcó el camarista.



Para Bruglia, los riesgos procesales de fuga o entorpecimiento de la investigación "se mantienen incólumes e impiden la soltura" de De Vido.