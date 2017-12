Espert: "Vamos a una meta de inflación 67% más alta y no dicen cómo van a cumplirla"

Luego de conseguir la aprobación del paquete de leyes económicas, el Gobierno decidió "recalcular" su programa financiero modificando las metas inflacionarias proyectadas para 2020. La decisión evidencia lo que algunos economistas venían anticipando: las dificultades del Banco Central para funcionar con independencia.



En ese contexto, José Luis Espert salió al cruce del Ejecutivo por considerar que "vamos a una meta de inflación 67% más alta y no dicen cómo van a cumplirla". En diálogo con ámbito.com, el economista dijo que "la independencia del Banco Central es una ficción, uno de los tantos relatos a los que somos afectos los argentinos".



"Si uno piensa que antes de este recalculo la meta de inflación para 2018 era de 10% y de 5% para 2019, te da un total del 15%. A partir de ahora pasa a ser de 15% para 2018 y 10% para 2019, lo que quiere decir que pasamos de una meta del 15% a una del 25%. Estamos subiéndola 10 puntos, lo cual significa que vamos a tener una proyección de inflación 67% más alta y no dicen cómo van a cumplirla", cuestionó.



El propio Espert recordó que a mediados de enero de 2016 el exministro de Economía, Alfonso Prat Gay, ya había presentado su programa fiscal y anunciado las metas de inflación para el período 2017-2019, por lo cual la rectificación por parte de Nicolás Dujovne "es una línea de continuidad" por lo que "nunca hubo independencia del Banco Central".



"Acá se creó un nuevo relato que daba cuenta que venía gente sin duda más proba que los que se habían ido (por la gestión kirchnerista) y que por eso teníamos el mejor equipo en cincuenta años", criticó.



Para Espert, la conferencia de prensa que brindaron este jueves en Casa de Gobierno los ministros Dujovne (Hacienda), Luis Caputo (Finanzas), el jefe de Gabinete Marcos Peña y el titular del BCRA, Federico Sturzenegger, fue "poco seria y poco profesional".



En ese sentido, el economista sostuvo: "Cambian la meta de inflación y encima no dicen por qué la cambian. Decirte que ahora tienen más información y decirte estúpido, es más o menos lo mismo. No cumplen la meta y por mucho".



La emisión de una Letra del Tesoro en pesos por hasta $ 91.250 millones suscripta por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) también se metió de lleno en la agenda económica. Con su habitual histrionismo, el economista consideró la emisión de este instrumento "una vergüenza utilizar la plata de los jubilados para financiar el déficit fiscal".



"Por un lado, a la ANSES le están haciendo un juego de pinzas desde el Tesoro. Le llegan 91 mil millones de pesos por un bono y por otra parte, pierde recaudación por el pacto fiscal que se acordó con los gobernadores", amplió. Cabe recordar que de acuerdo con la Resolución 266-E publicada este jueves en el Boletín Oficial, esa Letra vencerá el 26 de diciembre de 2018, la suscripción se hará en uno o varios tramos y devengará intereses según tasa variable con amortización íntegra al vencimiento.



En otro orden, Espert se refirió a la escalada del dólar, que pasó de $ 17,65 a $ 19,21 (una suba que representa cerca del 40% del alza total de 2017) y afirmó que si bien va a seguir creciendo, "no estamos en una situación de pánico".



Ante la posibilidad de que la decisión del Gobierno de "recalibrar" las metas de inflación -ahora del 15% para 2018- permita al Banco Central relajar la política monetaria, Espert sostuvo que no cree que sea "prudente bajar la tasa de interés". Además, señaló que "en Argentina el dólar sigue a la inflación neta americana" y que al país le ha ido bien y mal con esta ley que parece que se cumple".



Por último, se refirió a las declaraciones de Sturzenegger, quien señaló que las fluctuaciones del dólar son parte del sistema, y si bien reconoció que "el mercado de cambios es libre y uno puede comprar todos los dólares que quiera" dijo que "el principal indicador de que no tenemos flotación limpia es que el BCRA no para de acumular reservas".