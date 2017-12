En noviembre, el consumo masivo mostró un crecimiento interanual del 4%

El consumo masivo mostró un crecimiento interanual positivo del 4%, por tercer mes consecutivo, siendo además el mejor mes del año, según el análisis Consumer Thermometer que realiza mensualmente Kantar Worldpane, en base al consumo de los hogares argentinos.



"El comportamiento de noviembre confirma que el año cerrará muy probablemente con signo negativo, en torno a un 0,5%, ya que la mejoría de los últimos meses no alcanza para revertir el primer semestre negativo", resaltó Federico Filipponi, Director Comercial de Kantar Worldpanel al analizar las perspectivas de cierre del año, para el consumo.



Por primera vez en el año, todos los niveles socioeconómicos crecieron, esto quiere decir que en el Bajo Superior -donde se encuentra una de cada tres familias argentinas-, finalmente comenzó la recuperación.



"Esta novedad es de vital importancia para las perspectivas de 2018, en los últimos 20 años en Argentina, siempre que estos hogares mejoraron lo hizo el consumo agregado y viceversa", explicó Filipponi.



Al analizar los canales, el mayorista continúa siendo el punto de venta destacado del año: suma clientes de todos los niveles socioeconómicos y genera excelentes niveles de lealtad.



"Cuando todos esperábamos que la recuperación del consumo afecte el crecimiento mayorista, éste se aceleró", puntualizó Filipponi y agregó: "es clave entender que el hogar es hoy más racional que nunca, y que la variable precio va a seguir siendo vital en las decisiones de compra por un largo tiempo".



Cabe destacar que todos los sectores muestran números positivos en noviembre -excepto lácteos con caída de un 5%-.



Los sectores más dinámicos fueros alimentos secos, infusiones, y bebidas con alcohol con crecimientos superiores al 5% en términos interanuales.



En tanto, una parte importante de la recuperación en los últimos meses tiene que ver con la base de comparación, el cierre de 2016 había sido muy difícil para el consumo masivo.



"De mantenerse los niveles de noviembre en los próximos meses, el consumo masivo crecería solo 1% en el primer semestre de 2018, esto habla de que todavía las señales positivas no alcanzan para proyectar un año con un crecimiento elevado, y que probablemente ya no volvamos a ver tasas del 4% o 5% que se registraron hasta el 2011", concluyó Filipponi.